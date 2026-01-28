Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas 

Nueva colisión en la AP-9: un vehículo se sale de la vía e impacta contra la mediana en Caldas

La persona resultó herida leve y pudo salir por sus propios medios del vehículo

Fátima Pérez
28/01/2026 11:27
El turismo que colisionó esta mañana en Caldas
El turismo que colisionó esta mañana en Caldas
Cedida
Los servicios de emergencias se trasladaron esta mañana hasta la AP-9 a la altura de Caldas de Reis para auxiliar a una persona que se había salido de la vía y colisionado contra la mediana. 

El incidente se produjo sobre las 9:30 horas en el punto kilométrico 109 en dirección sur, hacia Pontevedra. Al parecer la persona que conducía el turismo se salió de la calzada e impactó frontalmente contra la mediana. Resultó herida, pero pudo salir del vehículo por sus propios medios y fue trasladada al centro de salud. 

Dos coches que impactaron en la AP-9 a la altura de Portas

Una fuerte granizada provoca una colisión múltiple en la AP-9 con 10 vehículos implicados

Más información

Afortunadamente no se vieron implicados más vehículos. 

