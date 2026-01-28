Mi cuenta

La asociación Terra Calda cumple un año y trabaja ya en iniciativas culturales para este 2026

La figura de Alfonso VII y el lanzamiento de una página web serán dos de los objetivos de la entidad

Fátima Pérez
28/01/2026 22:00
Una de las actividades que llevó a cabo Terra Calda en este 2025
Una de las actividades que llevó a cabo Terra Calda en este 2025
Cedida
La figura de Alfonso VII y el lanzamiento de una página web serán dos de los objetivos de la Asociación Cultural Terra Calda para este 2026. Este colectivo celebró el pasado 23 de enero una asamblea en la que hizo balance de su primer año de trabajo.

Tras iniciar su actividad el  pasado 17 de enero de 2025 Terra Calda sacó adelante ‘Sons da Terra Calda’, un evento centrado en el patrimonio de las campanas; una exposición de fotografías relacionadas con el boxeo; conferencias sobre la Cantiga 104 de Alfonso X el Sabio; una mesa redonda sobre la Fábrica da Luz en su 125 aniversario; y la proyección de un documental inédito sobre el Tesoro de Caldas.

Terra Calda se presenta como asociación cultural para dar a conocer la historia de la villa

Cientos de vecinos acudieron a las distintas citas programadas por la asociación desde que empezó su actividad. Actualmente cuenta con 50 socios.

Para este año Terra Calda ya tiene sobre la mesa las propuestas en las que trabajará como la promoción de la figura de Alfonso VII y la creación de una página web que permitirá acceder a abundante documentación gráfica y textual sobre el municipio caldense y su comarca. 

