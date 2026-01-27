Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

El Entroido de Caldas suma este año una fiesta privada en A Tafona y repite su desfile escolar

Ambas actividades serán el viernes 13 de febrero como víspera del groso del Entroido tradicional 

Fátima Pérez
27/01/2026 18:10
Desfile de Entroido en Caldas de Reis en 2025
Desfile de Entroido en Caldas de Reis en 2025
Cedida
El Entroido de Caldas contará este año con una fiesta en A Tafona el próximo 13 de febrero organizada por iniciativa privada con la colaboración del Concello. Además, ese mismo día el municipio repetirá una iniciativa que estrenó en 2025: un desfile escolar en el que participarán cerca de 1.000 niños y niñas.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, asegura que con este desfile la intención es que los más pequeños sean los protagonistas, por ello en la actividad participarán los centros educativos CRA de Caldas, CPI Alfonso VII, CEIP San Clemente, CPR Encarnación y San Fermín.

El desfile partirá de la Prazuela para pasar por Rúa Real, Campo da Torre, Praza Sesto Casal y Rúa Porto do Río. El recorrido acabará de nuevo en la Prazuela con una pequeña merienda.

Esa misma noche se celebrará una fiesta organizada por promotores locales, por lo que habrá que comprar entrada para acceder, eso sí, la capacidad de la carpa será de 1.000 personas y tan solo en las primeras horas ya se han vendido cerca de 800 entradas, según explica Fariña.

El desfile de Entroido de Catoira en su pasada edición

Caldas y Moraña preparan todo para premiar los disfraces del Entroido 2026

Más información

El día grande será el domingo 15 de febrero con el desfile de Entroido. El lunes 16 a las 17:00 horas se celebrará la fiesta infantil que este año se trasladará a A Tafona y finalmente el viernes día 20 se pondrá el broche de oro con el entierro de la sardina, el velorio y su procesión. 

