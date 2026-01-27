Esta banda caldense recauda más de 8.500 euros con crowdfunding para lanzar su octavo disco

Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España Cedida

Igloo, la banda caldense de indie-rock con casi 20 años de historia, logra recaudar más de 8.500 euros a través de una campaña de micromecenazgo para impulsar la grabación de su octavo disco.

“Lo hemos logrado y hemos conseguido más de lo que solicitamos”, explica Beni Ferreiro, uno de los miembros de la agrupación. Ahora el mes que viene arrancarán la grabación con Carlos Hernández, productor de bandas como Viva Suecia o Carolina Durante y se sienten muy emocionados. “Llevábamos años queriendo grabar con él”, cuentan.

Aunque no sabían con certeza si funcionaría de nuevo, no era la primera vez que la banda caldense recurría a este tipo de recaudaciones para financiar sus trabajos. “Lo hicimos para el disco anterior y funcionó muy bien. Además, así desde el principio de la grabación el público ya está volcado y se crea un vínculo mayor”, aclaran.

Sin embargo, de no haber conseguido el dinero aseguran que lo habrían hecho igualmente porque la grabación ya estaba pactada pero ahora podrán sumar calidad tanto así que se centrarán puramente en esto y pospondrán sus conciertos para el 2027.