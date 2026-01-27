Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Esta banda caldense recauda más de 8.500 euros con crowdfunding para lanzar su octavo disco

El mes que viene arrancarán la grabación y pospondrán sus conciertos para el 2027 para centrarse en este nuevo trabajo

Fátima Pérez
27/01/2026 22:00
Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España
Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Igloo, la banda caldense de indie-rock con casi 20 años de historia, logra recaudar más de 8.500 euros a través de una campaña de micromecenazgo para impulsar la grabación de su octavo disco. 

“Lo hemos logrado y hemos conseguido más de lo que solicitamos”, explica Beni Ferreiro, uno de los miembros de la agrupación. Ahora el mes que viene arrancarán la grabación con Carlos Hernández, productor de bandas como Viva Suecia o Carolina Durante y se sienten muy emocionados. “Llevábamos años queriendo grabar con él”, cuentan. 

Aunque no sabían con certeza si funcionaría de nuevo, no era la primera vez que la banda caldense recurría a este tipo de recaudaciones para financiar sus trabajos. “Lo hicimos para el disco anterior y funcionó muy bien. Además, así desde el principio de la grabación el público ya está volcado y se crea un vínculo mayor”, aclaran. 

Sin embargo, de no haber conseguido el dinero aseguran que lo habrían hecho igualmente porque la grabación ya estaba pactada pero ahora podrán sumar calidad tanto así que se centrarán puramente en esto y pospondrán sus conciertos para el 2027.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Exterior de la Casa Consistorial

El proyecto de rehabilitación y mejora del Concello de Ribeira gana el premio ATEG 2025
Sandra Rey
Imagen de archivo de una sesión anterior

El Pleno de Ribeira aprueba recibir el legado artístico de Manuel Ayaso
Sandra Rey
Imagen del tramo caído en el paseo de Silgar

Un tramo del Paseo de Silgar cede ante el temporal de viento y lluvia
C. Hierro
Carlos Troncoso recibiendo una condecoración por parte del Portonovo SD

Luto en Sanxenxo por la muerte de Carlos Troncoso a los 88 años
C. Hierro