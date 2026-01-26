Mi cuenta

Caldas

Caldas adjudica la obra de humanización en Campo da Torre y la construcción de la depuradora de Carracedo

Fátima Pérez
26/01/2026 20:30
Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis
Gonzalo Salgado
Gonzalo Salgado
Caldas adjudica las obras de humanización en el entorno de Campo da Torre y las de la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de O Fieitoso, pero desde el Concello prevén que ambos trabajos arranquen cuando el tiempo lo permita.

En cuanto a la humanización en Campo da Torre será la empresa de Excavaciones y Construcciones Manuel Pérez Portela SL la que se encargue de mejorar la movilidad peatonal en el entorno. Sin embargo, a pesar de tener ya prácticamente todo en orden, el ejecutivo local no puede confirmar una fecha ya que todo depende de las condiciones climáticas. “Por nosotros lo mejor es que empiecen cuanto antes porque es una obra que viene vinculada a una subvención y tiene un plazo, pero con este tiempo tampoco se puede empezar”, explica el alcalde, Jacobo Pérez.

Entorno del Campo da Torre, en Caldas

Caldas recibe el visto bueno de Patrimonio y podrá licitar la obra en el Campo da Torre

Estas obras cuentan con el apoyo económico de la Diputación de Pontevedra, que destinará cerca 600.000 euros -a través del Plan Extra- al proyecto. Los 200.000 euros restantes procederán de las arcas municipales para alcanzar así un presupuesto total de 840.000 euros.

En cuanto al plazo de ejecución, aunque el contrato recoge un plazo de ejecución de siete meses, la intención es poder realizar los trabajos en seis meses para garantir precisamente que no se pierdan los fondos procedentes del organismo provincial.

El Concello adelanta también que aunque la obra traerá consigo algunas limitaciones de tráfico en la zona, “se hará por tramos” y se enviarán los avisos necesarios a las viviendas afectadas según se avance en los trabajos.

EDAR de O Fieitoso

Por su parte, otro de los grandes proyectos que el gobierno local tenía sobre la mesa para el arranque de este año era la implantación de una Estación Depuradora de Augas Residuais EDAR en Carracedo que daría servicio a cerca de medio millar de habitantes en Cortiñas, O Feitoso, O Gorgullón y Casalderrique.

El proyecto salió a licitación por un valor de 300.000 euros el pasado mes de noviembre y, aunque la previsión era iniciar las obras antes de cerrar el año 2025, los trámites administrativos obligaron a demorar el proyecto que aún estaba pendiente de adjudicar.

El presupuesto de la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses, ronda los 300.000 euros, financiados con fondos propios provenientes del remanente de tesorería del ejercicio de 2024. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara

