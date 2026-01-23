Caldas acoge un encuentro para prevenir la violencia machista desde las farmacias

Encuentro comarcal de la lucha contra la violencia de género en Caldas Cedida

Caldas acogió este jueves un encuentro comarcal enmarcado en la lucha contra la violencia machista de la mano del Colegio de Farmacéuticos y la Unidad de Violencia contra la Mujer dependiente de la Subdelegación del Gobierno. Se trata de un Programa de Intervención del farmacéutico en materia de violencia a las diferentes comarcas de la provincia de Pontevedra, a través del cual la profesión farmacéutica participa en distintas acciones de información, prevención y sensibilización en materia de violencia de género.

El objetivo es dar a conocer la integración de la farmacia en la red de puntos violeta para prevención y protección de las víctimas de violencia machista. El primero de estos encuentros se celebró en Deza el pasado 30 de octubre, este jueves fue el turno de Caldas y el próximo 5 de febrero llegarán a Vilagarcía de Arousa.

A este encuentro asistió también el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez. En estas citas, pioneras en Galicia, se dieron cita profesionales farmacéuticos de farmacias y centros de salud de las comarcas para mejorar la coordinación entre todos los agentes intervinientes en materia de violencia y para permitir que cada profesional conozca los recursos, protocolos y el trabajo que hay detrás.