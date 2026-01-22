El Concello contratará nuevos servicios de limpieza y desbroce en caminos municipales

Trabajos de desbroce en una parroquia de Arousa Cedida

Caldas continúa avanzando en materia de mantenimiento y saca a licitación dos nuevos contratos para la limpieza de cunetas y desbroces en caminos municipales.

Se trata de una de las actuaciones que el mismo alcalde, Jacobo Pérez, contempló durante su balance del año 2025. El regidor explica que desde su entrada a la Corporación -no al gobierno- en 2023 se iniciaron trabajos en este sentido, pero asegura que los operarios se toparon más tierra y desperfectos de los que se esperaban por ello las limpiezas tomaron más tiempo del esperado. Sin embargo, insiste “seguimos invirtiendo en el tema de desbroces más que nunca este año y de hecho se puede ver porque se hicieron dos pasadas con el tractor”.

Con estos nuevos contratos el ejecutivo pretende poner fin a unos trabajos que llevaron más tiempo del previsto y considera “necesarios” para la seguridad del concello. Aun así, aclara que se continuará con el ordena que estaba establecido pero se repasarán lugares para asegurar garantizar su limpieza.

El valor estimado de ambos contratos ascenderá a los 380.165 euros y contarán con una duración máxima de doce meses.