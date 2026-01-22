Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

El Concello contratará nuevos servicios de limpieza y desbroce en caminos municipales

Fátima Pérez
22/01/2026 20:00
Trabajos de desbroce en una parroquia de Cuntis
Trabajos de desbroce en una parroquia de Arousa
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Caldas continúa avanzando en materia de mantenimiento y saca a licitación dos nuevos contratos para la limpieza de cunetas y desbroces en caminos municipales.

Se trata de una de las actuaciones que el mismo alcalde, Jacobo Pérez, contempló durante su balance del año 2025. El regidor explica que desde su entrada a la Corporación -no al gobierno- en 2023 se iniciaron trabajos en este sentido, pero asegura que los operarios se toparon más tierra y desperfectos de los que se esperaban por ello las limpiezas tomaron más tiempo del esperado. Sin embargo, insiste “seguimos invirtiendo en el tema de desbroces más que nunca este año y de hecho se puede ver porque  se hicieron dos pasadas con el tractor”.

Con estos nuevos contratos el ejecutivo pretende poner fin a unos trabajos que llevaron más tiempo del previsto y considera “necesarios” para la seguridad del concello. Aun así, aclara que se continuará con el ordena que estaba establecido pero se repasarán lugares para asegurar garantizar su limpieza.

El valor estimado de ambos contratos ascenderá a los 380.165 euros y contarán con una duración máxima de doce  meses. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fachada del Concello de O Grove

CCOO denuncia que la negociación de la RPT en el Concello de O Grove continúa bloqueada
C. Hierro
Los representantes de la Mancomunidade do Salnés

O Salnés "a fuego lento" conquista Fitur como destino para "reconectar"
Olalla Bouza
El ideal gallego

Rianxo conmemora a Castelao en enero con mesas redondas, charlas, teatro y más
Redacción
El portavoz, Luis Pérez, junto a otros miembros del Bloque

El BNG de Ribeira reclama a la Xunta medidas ante la huelga de transporte público
Redacción