Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas impulsa nuevos obradoiros de empleo y presume de mínimos históricos de paro

Fátima Pérez
22/01/2026 19:45
Obradoiros de jardinería y trabajos de carácter forestal
Obradoiros de jardinería y trabajos de carácter forestal
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Caldas recupera los obradoiros de empleo ‘Os Camiños do Camiño’ después de quedarse sin optar a esta iniciativa por contar con menos de 500 personas en situación de desempleo. El gobierno local asegura que ahora la Xunta exige un rango de 300 personas desempleadas, por ello Caldas cumple el requisito y puede volver a participar.

En total el municipio caldense cerró el 2025 con un dato de 379 personas en situación de desempleo un “novo mínimo histórico” logrando bajar por segundo año consecutivo de las 400 personas.

En cuanto a los obradoiro contarán con un presupuesto de 500.000 euros, pero las arcas municipales solo asumirán 60.500 euros, mientras que la duración será de nueve meses y servirá para formar a un total de 20 personas: diez en albañilería y otras diez en  jardinería y trabajos de carácter forestal. El Concello optó por volver a solicitar estas formaciones ante su gran respuesta en ediciones anteriores.

En cuanto a las actuaciones previstas por las personas que participen en los obradoiros se encuentra la  recuperación paisajística de la Fábrica da Luz, mantenimiento en A Tafona, así como mantenimiento y reparación de fuentes y lavaderos.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Cartel de la iniciativa

SOS Sanidade Pública Sanxenxo organiza una mesa informativa en el centro de salud de Baltar
C. Hierro
Imagen de archivo de la Policía Local de Sanxenxo

Sanxenxo implementa mejoras en las comunicaciones entre Emergencias y la Policía Local
C. Hierro
Mar Vila, de la CIG, con trabajadoras de Coinba

La justicia da la razón a las trabajadoras de Coinba que pedían ser despedidas de la fábrica de Vilaxoán
Olalla Bouza
Presentación del evento

Una gala "elegante y emotiva" para recaudar fondos para los enfermos de alzheimer en Vilagarcía
Olalla Bouza