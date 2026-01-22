Caldas impulsa nuevos obradoiros de empleo y presume de mínimos históricos de paro

Obradoiros de jardinería y trabajos de carácter forestal Cedida

El Concello de Caldas recupera los obradoiros de empleo ‘Os Camiños do Camiño’ después de quedarse sin optar a esta iniciativa por contar con menos de 500 personas en situación de desempleo. El gobierno local asegura que ahora la Xunta exige un rango de 300 personas desempleadas, por ello Caldas cumple el requisito y puede volver a participar.

En total el municipio caldense cerró el 2025 con un dato de 379 personas en situación de desempleo un “novo mínimo histórico” logrando bajar por segundo año consecutivo de las 400 personas.

En cuanto a los obradoiro contarán con un presupuesto de 500.000 euros, pero las arcas municipales solo asumirán 60.500 euros, mientras que la duración será de nueve meses y servirá para formar a un total de 20 personas: diez en albañilería y otras diez en jardinería y trabajos de carácter forestal. El Concello optó por volver a solicitar estas formaciones ante su gran respuesta en ediciones anteriores.

En cuanto a las actuaciones previstas por las personas que participen en los obradoiros se encuentra la recuperación paisajística de la Fábrica da Luz, mantenimiento en A Tafona, así como mantenimiento y reparación de fuentes y lavaderos.