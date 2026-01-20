Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

La iluminación de la Carballeira permitirá realizar visitas nocturnas

La propuesta incluye un recorrido circular y una proyección con videomapping en el Paseo dos Plátanos

Fátima Pérez
20/01/2026 18:30
El teniente de alcalde, Manuel Fariña, en la Carballeira de Caldas 
 Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El proyecto de la Carballeira continúa avanzando y el teniente de alcalde, Manuel Fariña, anuncia que el espacio contará con una iluminación ornamental en la que se incluirá una proyección creativa e inmersiva con videomapping en el Paseo dos Plátanos. Las empresas que están diseñando la futura experiencia de visita y musealización del BIC están trabajando también en esta propuesta lumínica para mejorar la calidad de la visita en horario nocturno.

La propuesta de iluminación incluye cuatro puntos por los que se podrá realizar un recorrido circular nocturno desde la Avenida Román López. El primer punto será el estanque-monumento a Laureano Salgado, la ruta continuará hacia la zona de ribera y el emplazamiento en el que se va a situar un nuevo monumento, para dirigirse después por el paseo hacia la Araucaria angustifolia de Brasil, y continuar hasta la Cunninghamia lanceolata. Finalmente, se finalizará el recorrido en el Paseo de los Plátanos, donde se desarrollará una proyección de videomapping que permitirá disfrutar de un espectáculo que, según explica Fariña, creará “un ambiente suxestivo no que gozar dunha experiencia inmersiva en horario nocturno”.

Protección de las especies

Todo este sistema de iluminación ornamental, con criterios de eficiencia energética y mitigación del impacto lumínico en las especies protegidas, estará compuesto por luminarias empotradas, proyectores subacuáticos, un sistema de videoproyección exterior con elementos anclados en pared y un sistema de control centralizado que permitirá su telegestión.

Esta propuesta lumínica pretende complementar el nuevo Centro de Visitantes y mejorar las condiciones para poder recibir visitas nocturnas. Una vez realizada la restauración integral del BIC, se diseñará un proyecto de recorrido autoguiado y un evento nocturno exterior.

El proyecto general de la Carballeira de Caldas y el Museo Abierto 24/7 cuenta con una subvención de 1,5 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea que llegan a través del Ministerio de Turismo. La ayuda debe financiar ocho epígrafes entre los que se encuentran la restauración del BIC o su monitorización, entre otras. 

Caldas licita el plan de acción social de la Carballeira

Caldas licita el servicio de comunicación y acción social de la Carballeira y Museo abierto 24/7. El objetivo es realizar acciones de comunicación con actividades de educación ambiental en centros del municipio. “Queremos que a carballeira chegue a todos os veciños, é un tesouro que temos que recuperar e este contrato pretende agrupar todas esas accións”, apunta el teniente de alcalde.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La celebración de la Festa do Carneiro ó Espeto en la Carballeira de Santa Lucía

Este es el presupuesto de Moraña para el año 2026
Fátima Pérez
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros

Los titulares de parcelas afectadas por la senda de Moraña podrán alegar hasta el 4 de marzo
Fátima Pérez
La firma del acuerdo entre el grupo y Abanca

El GDR renueva un acuerdo bancario con ventajas para los sectores que lo integran
Redacción
La reunión celebrada en Paradela el pasado fin de semana

Giráldez: “En máis de cen anos, a Semana Santa tivo altibaixos e sempre saíu reforzada”
Beni Yáñez