La iluminación de la Carballeira permitirá realizar visitas nocturnas

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, en la Carballeira de Caldas Cedida

El proyecto de la Carballeira continúa avanzando y el teniente de alcalde, Manuel Fariña, anuncia que el espacio contará con una iluminación ornamental en la que se incluirá una proyección creativa e inmersiva con videomapping en el Paseo dos Plátanos. Las empresas que están diseñando la futura experiencia de visita y musealización del BIC están trabajando también en esta propuesta lumínica para mejorar la calidad de la visita en horario nocturno.

La propuesta de iluminación incluye cuatro puntos por los que se podrá realizar un recorrido circular nocturno desde la Avenida Román López. El primer punto será el estanque-monumento a Laureano Salgado, la ruta continuará hacia la zona de ribera y el emplazamiento en el que se va a situar un nuevo monumento, para dirigirse después por el paseo hacia la Araucaria angustifolia de Brasil, y continuar hasta la Cunninghamia lanceolata. Finalmente, se finalizará el recorrido en el Paseo de los Plátanos, donde se desarrollará una proyección de videomapping que permitirá disfrutar de un espectáculo que, según explica Fariña, creará “un ambiente suxestivo no que gozar dunha experiencia inmersiva en horario nocturno”.

Protección de las especies

Todo este sistema de iluminación ornamental, con criterios de eficiencia energética y mitigación del impacto lumínico en las especies protegidas, estará compuesto por luminarias empotradas, proyectores subacuáticos, un sistema de videoproyección exterior con elementos anclados en pared y un sistema de control centralizado que permitirá su telegestión.

Esta propuesta lumínica pretende complementar el nuevo Centro de Visitantes y mejorar las condiciones para poder recibir visitas nocturnas. Una vez realizada la restauración integral del BIC, se diseñará un proyecto de recorrido autoguiado y un evento nocturno exterior.

El proyecto general de la Carballeira de Caldas y el Museo Abierto 24/7 cuenta con una subvención de 1,5 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea que llegan a través del Ministerio de Turismo. La ayuda debe financiar ocho epígrafes entre los que se encuentran la restauración del BIC o su monitorización, entre otras.