Caldas

La CIG asegura que el conselleiro faltó al respeto a los docentes de Caldas y Educación lo desmiente

El sindicato afirma que Román Rodríguez declaró de forma directa ante un grupo de docentes del centro que el profesorado “traballa pouco”

Fátima Pérez
19/01/2026 17:30
Román Rodríguez durante su visita al IES Aquis Celenis de Caldas
Mónica Ferreirós
La CIG-Ensino acusa al conselleiro de Educación, Román Rodríguez de faltar al respeto al profesorado durante su visita al IES Aquis Celenis de Caldas a principios de este mes. Por su parte, la Consellería asegura que no va a entrar a valorar este tipo de “estratexia de confrontación”, e insiste en que trabajan en positivo por la educación de Galicia con el máximo respeto por el profesorado.

La Confederación Intersindical asegura que Rodríguez declaró de forma directa ante un grupo de docentes del centro caldense que el profesorado “traballa pouco”,  reclama ahora respeto institucional y pide al conselleiro que rectifique y que se siente a negociar con la representación sindical del profesorado para abordar las demandas que se acumulan durante los últimos 15 años.

Por su parte, la Consellería insiste, “o único que temos que dicir é que o conselleiro tamén é profesor”, y recalcan que su gestión está enfocada en la mejora de la educación de Galicia, una de las mejores de España, y de las condiciones del profesorado a través de medidas y acuerdos de los que “a CIG decide sempre autoexcluirse”, como las reducciones de ratios en las aulas o el horario lectivo de los docentes.

