Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

La banda caldense de indie-rock Igloo recurre al micromecenazgo para financiar su octavo disco

La campaña finalizará el próximo 26 enero y por el momento el proyecto ha alcanzado el 79% de la financiación total de 8.500 euros

Fátima Pérez
19/01/2026 16:00
Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España
Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Igloo, la banda caldense de indie-rock con casi 20 años de historia, ha recurrido a una campaña de micromecenazgo para impulsar la grabación de su octavo disco, elaborado con el productor de grupos como Viva Suecia o Carolina Durante, Carlos Hernández.

La campaña finalizará el próximo 26 enero y por el momento el proyecto ha alcanzado ya el 79% de la financiación, acercándose a la meta de 8.500 euros, gracias al apoyo de su comunidad de seguidores y mecenas. “Tras un tiempo de silencio creativo, este nuevo trabajo es una oportunidad para crecer y ofrecer lo mejor de nosotros. Con Carlos Hernández a la producción, estamos preparando uno de los discos más sólidos de nuestra carrera, y queremos que la gente lo viva con nosotros desde el principio”, explican. 

Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España tales como Sonorama Ribera, Primavera Sound, Portamérica, O Son do Camiño, Caudal Fest o Atlantic Fest, entre muchos otros. Con su estilo personal y un directo sólido, han creado una comunidad fiel que sigue su música y cada nuevo proyecto como este último que muy pronto saldrá a la luz.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Jéssica Bouzas durante el partido ante Hunter

Jéssica Bouzas se despide del Open de Australia en primera ronda
María Caldas
El ideal gallego

Abre el plazo para anotarse en Vilagarcía en el curso del certificado de competencias digitales en nivel iniciación
Olalla Bouza
Concentración a las puertas del Hospital do Salnés

La plantilla de Urgencias del Hospital do Salnés se concentra para reclamar mejoras: "Somos el servicio 24/7"
Olalla Bouza
Curso reponedor Mancomunidade

La Mancomunidade reedita su curso de cajero reponedor con prácticas en supermercados de la comarca
A. Louro