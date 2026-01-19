La banda caldense de indie-rock Igloo recurre al micromecenazgo para financiar su octavo disco

Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España Cedida

Igloo, la banda caldense de indie-rock con casi 20 años de historia, ha recurrido a una campaña de micromecenazgo para impulsar la grabación de su octavo disco, elaborado con el productor de grupos como Viva Suecia o Carolina Durante, Carlos Hernández.

La campaña finalizará el próximo 26 enero y por el momento el proyecto ha alcanzado ya el 79% de la financiación, acercándose a la meta de 8.500 euros, gracias al apoyo de su comunidad de seguidores y mecenas. “Tras un tiempo de silencio creativo, este nuevo trabajo es una oportunidad para crecer y ofrecer lo mejor de nosotros. Con Carlos Hernández a la producción, estamos preparando uno de los discos más sólidos de nuestra carrera, y queremos que la gente lo viva con nosotros desde el principio”, explican.

Julián, Juanma, Berto y Beni, han grabado ya siete discos y recorrido salas y festivales por toda España tales como Sonorama Ribera, Primavera Sound, Portamérica, O Son do Camiño, Caudal Fest o Atlantic Fest, entre muchos otros. Con su estilo personal y un directo sólido, han creado una comunidad fiel que sigue su música y cada nuevo proyecto como este último que muy pronto saldrá a la luz.