Las visitas del alcalde por las parroquias se retomarán este lunes día 19 en San Clemente

El alcalde, Jacobo Pérez, durante una de sus visitas por parroquias Cedida

Caldas finaliza su primer bloque de reuniones programadas con las parroquias del municipio para conocer de primera mano las peticiones de la comunidad vecinal y comparte su calendario para la próxima semana. Así, el lunes 19 será el turno de San Clemente, el martes de Carracedo, el miércoles de Bemil y el jueves finalizará el recorrido en Saiar. Todas serán a las 19:30 horas en los locales sociales de cada parroquia.

Estas reuniones se iniciaron esta misma semana en las parroquias de Arcos da Condesa, Santa María, Godos y San Andrés para las demandas que no llegan al consistorio. Según señaló el propio Concello estas primeras visitas fueron “todo un éxito de asistencia”, ya que hasta ahora contaron con una media de 30 vecinos y vecinas por reunión.

Contentos y agradecidos

El alcalde, Jacobo Pérez, asegura que “estamos moi contentos e agradecidos pola alta participación, para nós é unha prioridade que a proximidade con toda a cidadanía sexa transparente, permanente e real e nesa liña imos a continuar traballando”.

Caldas valora recuperar “las alcaldías de barrio” para atender demandas en el rural Más información

La próxima semana continuarán las visitas en las parroquias restantes pero ante la gran acogida que han tenido por el momento el gobierno local prevé realizar nuevas convocatorias en el futuro para continuar recogiendo sugerencias.

Pérez Gulín adelantó también que a varias de esas peticiones “imos a buscarlle encaixe dentro da elaboración do Orzamento deste ano para que poidan ser unha realidade o antes posible”, como la limpieza y mantenimiento, entre otras que ya están planteadas.