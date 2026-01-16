Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas 

Un espacio que combate la digitalización: así será el primer estudio de yoga integral en Caldas

Una crisis laboral llevó a Águeda Gambón a profesionalizarse en una práctica que ahora impartirá en su ciudad natal 

Fátima Pérez
16/01/2026 12:00
Agueda Gambón durante una de sus prácticas de yoga
Águeda Gambón durante una de sus prácticas de yoga
Cedida
La caldense Águeda Gambón dejó su ritmo frenético y su profesión para aprender la práctica del yoga. Ahora será la primera en instalar en el municipio el primer estudio de yoga integral. 

"Yo estudié economía y luego me dediqué al marketing durante cinco años pero no me llenaba nada. Tuve una crisis laboral y dejé el trabajo", cuenta Gambón. Fue en ese momento en el que se formó para adquirir la certificación que permite impartir esta práctica de manera profesional. "Se me presentó la oportunidad cuando encontré un local con un alquiler asequible aquí en Caldas", explica. 

La caldense busca con este estudio crear un lugar de encuentro en el que se impartirán dos tipo de técnicas fundamentalmente, "vinyasa y Hatha". 

"Creo que se necesitan más espacios de desconexión con toda la digitalización que hay y el ritmo de vida que llevamos"Águeda Gambón, propietaria del primer estudio de yoga integral en Caldas 

Además, desde el punto de vista empresarial, Gambón tiene claro que los peregrinos también pueden ser clientes potenciales, ya que el principal foco de turismo de Caldas proviene precisamente de estos caminantes. 

"Creo que se necesitan más espacios de desconexión con toda la digitalización que hay y el ritmo de vida que llevamos", cuenta Gambón quien ya tiene todo encaminado para inaugurar el primer estudio de yoga caldense el próximo 28 de febrero. 

