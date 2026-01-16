Un espacio que combate la digitalización: así será el primer estudio de yoga integral en Caldas

Águeda Gambón durante una de sus prácticas de yoga Cedida

La caldense Águeda Gambón dejó su ritmo frenético y su profesión para aprender la práctica del yoga. Ahora será la primera en instalar en el municipio el primer estudio de yoga integral.

"Yo estudié economía y luego me dediqué al marketing durante cinco años pero no me llenaba nada. Tuve una crisis laboral y dejé el trabajo", cuenta Gambón. Fue en ese momento en el que se formó para adquirir la certificación que permite impartir esta práctica de manera profesional. "Se me presentó la oportunidad cuando encontré un local con un alquiler asequible aquí en Caldas", explica.

La caldense busca con este estudio crear un lugar de encuentro en el que se impartirán dos tipo de técnicas fundamentalmente, "vinyasa y Hatha".

Además, desde el punto de vista empresarial, Gambón tiene claro que los peregrinos también pueden ser clientes potenciales, ya que el principal foco de turismo de Caldas proviene precisamente de estos caminantes.

"Creo que se necesitan más espacios de desconexión con toda la digitalización que hay y el ritmo de vida que llevamos", cuenta Gambón quien ya tiene todo encaminado para inaugurar el primer estudio de yoga caldense el próximo 28 de febrero.