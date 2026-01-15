Diez años de Furruxa: La charanga caldense que lleva sus gaitas por toda Galicia

Fanfarria Furruxa en una de sus citas musicales este pasado verano Cedida

La Fanfarria Furruxa está de aniversario. La agrupación tradicional, nacida en la parroquia de Godos, en Caldas, cumple diez años de trayectoria en los que no han perdido la esencia que los caracteriza y los hace únicos: el espíritu de una charanga trasladada al sonido de la gaita.

Con una formación de nueve músicos, el grupo ha sabido diferenciarse con esta particularidad. Según explica José Ramón Morales, director musical de Fanfarria Furruxa, la idea surgió entre un grupo de amigos que inicialmente pensaba crear una charanga convencional. “Había muchas charangas y queríamos algo diferente. Por eso decidimos interpretar nuestra música con gaitas”, señala.

A esta propuesta musical se suma una estética muy cuidada, con vestimenta tradicional compuesta por boinas y chalecos, que refuerza la identidad del grupo y su conexión con la música popular.

Recuperando la fanfarria

El nombre de la agrupación no es casualidad. Tal y como explica Morales, antiguamente a las charangas, que hoy se pueden ver en cualquier verbena o festividad, se las conocía como fanfarrias. “Quisimos recuperar ese nombre, porque era como se conocían realmente a estas agrupaciones, mientras que charanga era un término despectivo, aunque en los carteles casi siempre aparecemos anunciados como charanga porque la gente no lo entiende”, apunta Morales.

Aunque el grupo nació en Godos, su primera actuación fue en la Fiesta de la Dorna de Ribeira. A partir de ese momento, su presencia en el circuito festivo gallego no dejó de crecer.

Ribeira fue uno de los primeros municipios en apostar por Fanfarria Furruxa, como también lo hicieron en A Illa o en las comisiones de fiestas de Sanxenxo. En Caldas el apoyo del Concello les permitió actuar en prácticamente todas las parroquias y rincones de la villa, pero un punto de inflexión llegó el año pasado, con su primera actuación fuera de Galicia.

Un certamen nacional

Fanfarria Furruxa fue seleccionada entre dieciocho charangas para participar en un certamen nacional en Zamora, donde lograron situarse entre las seis finalistas.

“Fuimos a probar y también porque el premio nos podía ayudar a financiar los proyectos del décimo aniversario”, explica Morales. Aunque volvieron a casa sin el trofeo sí reconocen haber sentido el apoyo de un público que quedó muy sorprendido con su innovadora propuesta musical caracterizada por temas de Queen y clásicos de los 80. Eso sí, todo con sus gaitas.

Programa del aniversario

Ahora, con motivo de su décimo aniversario, Fanfarria Furruxa afronta un año cargado de novedades. Este mes de enero estrenarán un tema propio, que se sumará a los dos discos ya publicados. Además, grabarán un nuevo videoclip y preparan una colaboración que por el momento prefieren no desvelar.

Ya para el mes de abril -aunque la fecha no está todavía cerrada-, celebrarán un concierto especial por ese décimo aniversario, que tendrá lugar en Caldas, previsiblemente en el Auditorio o en un espacio exterior si el tiempo lo permite.