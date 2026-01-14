Caldas valora recuperar “las alcaldías de barrio” para atender demandas en el rural

Visita del Concello en Arcos da Condesa Cedida

El Concello de Caldas valora la posibilidad de recuperar la figura de los alcaldes y alcaldesas de barrio para atender a las demandas del rural que no llegan a oídos del gobierno local.

“Estamos viendo que puede ser necesario recuperar esta figura pero aún tenemos que ver como hacerlo”, explica el regidor caldense, Jacobo Pérez. Esta propuesta llega en el mismo momento en el que desde el Concello han iniciado un programa de visitas por todas las parroquias del municipio para recoger, precisamente, peticiones o demandas de la comunidad vecinal que no se desplaza a la Casa Consistorial. “En esta primera charla que tuvimos algunos nos dijeron que podía ser interesante y otros, en cambio, no entendieron bien la función que tendría”, apunta Pérez.

Se trataría, por lo tanto, de recuperar una figura que antiguamente trasladaba al alcalde las peticiones o incidencias de su aldea, sirviendo como intermediario entre ambas partes. “Hoy cualquiera tiene un teléfono pero antes no era así”, explica el regidor, de ahí la necesidad de este personaje en aquella época.

Ahora se ve de otro modo pero de igual forma consideran que en mucha ocasiones estas sugerencias o peticiones se trasladan en entornos de confianza. Es ahí donde entraría esta nueva figura.