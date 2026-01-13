Caldas restaurará el entorno de As Corticeiras con un nuevo espacio deportivo y zona verde

El campo de fútbol de As Corticeiras, en Caldas Cedida

El Concello de Caldas rehabilitará más de 3.800 metros cuadraros en el espacio deportivo de As Corticeiras para incluir nuevas instalaciones complementarias al actual campo de fútbol así como una zona verde. Todo con un presupuesto de 224.00 euros financiado con fondos municipales y el apoyo del III Plan de Infraestruturas Deportivas de la Diputación de Pontevedra.

Tal y como adelanta el teniente de alcalde y concejal de Deportes, Manuel Fariña, lo que se pretende es modernizar el espacio actual respondiendo así a una demanda “histórica”, del equipo de fútbol. De esta forma se crearán instalaciones que permitan a los equipos que entrenan en ese campo disfrutar de otras actividades.

En total se prevé rehabilitar una superficie de 3.824 metros cuadros. De estos, más de la mitad se destinarán a la creación de un espacio polideportivo auxiliar al campo de fútbol, mientras que la parte restante, que ahora se encuentra cubierta por escombros y maleza, se renovará y convertirá en zona verde, “limpia e amable para a vecindade e visitantes”.

En los trabajos se contempla la limpieza del terreno así como la nivelación de la parcela. Además las instalaciones deportivas contarán con su red de pluviales y alumbrado. Por último en la zona del jardín se plantarán diferentes especies y césped.

Otras mejoras en As Corticeiras

Desde la concejalía de Deportes recuerdan también que este campo de fútbol de As Corticeiras, recibió muchas mejoras recientes en su iluminación o en sus cubiertas para las gradas para proteger al público de la lluvia y el viento.