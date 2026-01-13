Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Caldas inicia su visita por parroquias para atender demandas que no llegan al Concello

La primera parada fue ayer en Arcos, hoy será el turno de Santa María y mañana de Godos

Fátima Pérez
13/01/2026 08:31
El alcalde de Caldas se reunió con los vecinos en Arcos
El alcalde de Caldas se reunió con los vecinos en Arcos
Mónica Ferreirós
Caldas inició ayer sus visitas a las parroquias, una propuesta que el propio alcalde, Jacobo Pérez, adelantó hace un par de semanas con el objetivo de conocer los problemas de toda la comunidad vecinal, incluidos los de aquellos que enfrentan dificultades para desplazarse al Concello. 

“Acércome a todas aquelas persoas que non poden vir ao concello en horario de mañán, xa sexa por non disponibilidades de transporte ou por mor dos seus respectivos traballos”, apuntaba Pérez con la intención de visitar las nueve parroquias que componen la villa caldense. 

La primera visita se celebró ayer en Arcos da Condesa, hoy será el turno de Santa María, mañana de Godos y el jueves de San Andrés. Todas a las 19:30 horas en sus respectivos locales sociales. 

Cuando Pérez anunció esta novedosa medida destacó que “un político está para atender as demandas da xente” por eso su intención es evaluar aquellas peticiones que no hayan llegado a oídos del gobierno local.

