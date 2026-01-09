Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Una presentación literaria sitúa a Caldas como un espacio de inspiración para la escritura

Los autores se juntaron ayer en el hotel Roquiño para hablar de sus obras: ‘Colapso’ y ‘El dodecaedro del zodíaco’

Fátima Pérez
09/01/2026 08:00
Nacho Hevia y Roger Fariñas en Caldas de Reis
Nacho Hevia y Roger Fariñas en Caldas de Reis
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El hotel Roquiño, en Caldas, acogió ayer una cita literaria de alto nivel con el dramaturgo cubano Roger Fariñas -ahora afincado en Caldas-, y el escritor madrileño Nacho Hevia. Ambos se reunieron para presentar sus últimos trabajos: la tragedia teatral contemporánea ‘Colapso’ y ‘El dodecaedro del zodíaco’ el primer libro de una saga de cuatro obras.

“Somos amigos desde hace muchos años y siempre hemos publicado en la misma editorial y queríamos hacer una presentación conjunta y bueno se dieron todas las circunstancias para poder hacerlo aquí en Caldas”, explica Fariñas.

Hace poco más de un año que el dramaturgo se trasladó a Caldas, un lugar que ahora dice, “me inspira muchísimo a la hora de escribir”. Esta relación es uno de los motivos por los que los autores escogieron la villa termal como destino para esta reunión literaria. Aun así no es la primera vez que Fariñas expone aquí su obra, ya hace un año presentó en la Biblioteca municipal la trilogía de la que forma parte ‘Colapso’. “Ahora es la primera vez que se presenta como libro individual”, explicó.

Por su parte, su compañero Nacho, también dejó Madrid para mudarse a un pueblo de Cantabria. Una decisión con la que sigue muy conforme. “Cuando te vas a vivir a un sitio como Caldas o como Cuchía lo que ganas es calma, tranquilidad y tiempo”, explica.

Amor Herrera fue la encargada de moderar el debate lanzando preguntas a los autores sobre el proceso creativo y sus tramas. Cada uno aprovechó también la oportunidad para leer un fragmento de su obra y en medio de la presentación hubo tiempo para alguna que otra sorpresa como la aparición de una actriz que escenificó un pequeño fragmento de ‘Colapso’. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Iñaki Martínez disputa un balón con Samu Araújo en Barraña

El Arosa SC vuelve a su feudo con el primer derbi del año
María Caldas
Óscar Castaño durante un partido en casa

El Sigaltec CLB recupera efectivos para recibir al Rosalía en el Sara Gómez
María Caldas
Laura Portas presenta este fin de semana su segunda novela

Laura Portas | “En mi novela Galicia es un personaje más, no solo un telón”
Fátima Frieiro
El colegio ha instalado nueva señalización

Educación valora poder incluir la mejora de los baños del CEP Magariños en las obras de este año
A. Louro