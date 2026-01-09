Una presentación literaria sitúa a Caldas como un espacio de inspiración para la escritura

Nacho Hevia y Roger Fariñas en Caldas de Reis Cedida

El hotel Roquiño, en Caldas, acogió ayer una cita literaria de alto nivel con el dramaturgo cubano Roger Fariñas -ahora afincado en Caldas-, y el escritor madrileño Nacho Hevia. Ambos se reunieron para presentar sus últimos trabajos: la tragedia teatral contemporánea ‘Colapso’ y ‘El dodecaedro del zodíaco’ el primer libro de una saga de cuatro obras.

“Somos amigos desde hace muchos años y siempre hemos publicado en la misma editorial y queríamos hacer una presentación conjunta y bueno se dieron todas las circunstancias para poder hacerlo aquí en Caldas”, explica Fariñas.

Hace poco más de un año que el dramaturgo se trasladó a Caldas, un lugar que ahora dice, “me inspira muchísimo a la hora de escribir”. Esta relación es uno de los motivos por los que los autores escogieron la villa termal como destino para esta reunión literaria. Aun así no es la primera vez que Fariñas expone aquí su obra, ya hace un año presentó en la Biblioteca municipal la trilogía de la que forma parte ‘Colapso’. “Ahora es la primera vez que se presenta como libro individual”, explicó.

Por su parte, su compañero Nacho, también dejó Madrid para mudarse a un pueblo de Cantabria. Una decisión con la que sigue muy conforme. “Cuando te vas a vivir a un sitio como Caldas o como Cuchía lo que ganas es calma, tranquilidad y tiempo”, explica.

Amor Herrera fue la encargada de moderar el debate lanzando preguntas a los autores sobre el proceso creativo y sus tramas. Cada uno aprovechó también la oportunidad para leer un fragmento de su obra y en medio de la presentación hubo tiempo para alguna que otra sorpresa como la aparición de una actriz que escenificó un pequeño fragmento de ‘Colapso’.