Piden siete años de prisión y 240.000 euros de multa para dos acusados por tráfico de drogas

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

El próximo 15 de enero se celebra el juicio oral contra tres presuntos acusados por un delito contra la salud pública en Caldas. Para dos de ellos la Fiscalía pide siete años y seis meses de prisión, así como una multa proporcional de 240.000 euros, mientras que para la tercera persona implicada se solicitan tres años y seis meses de prisión y una multa proporcional de 700 euros.

Los hechos se remontan a febrero de 2024 cuando la Policía Nacional interceptó a dos personas tras reunirse con un individuo desconocido en el Asador El Acebo. Cuando abandonaron el lugar la Policía detuvo a uno de ellos en una gasolinera de Sequeiros (Caldas) y a la otra en el peaje de la AP-9 a la altura de Abegondo. El primero tenía en su poder dos kilogramos de cocaína destinados a su posterior distribución, mientras que al segundo detenido le fueron incautados 1.060 euros que procedían de la venta de drogas.

Durante la investigación los agentes solicitaron el registro de unos domicilios sospechosos y en junio de 2024 detuvieron a la tercera persona implicada -para la que se pide una pena menor- tras hallar en su vivienda tapentadol, diazepam o MDMA, así como una báscula de precisión, envoltorios que se utilizan para envolver drogas y 700 euros en metálico.