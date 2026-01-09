La gestión del asilo de Caldas atraviesa un debate sobre la titularidad del inmueble

Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

La gestión del asilo de Caldas, dirigido ahora por la congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, atraviesa ahora por una polémica de titularidad en la que el Concello deja claro que el edificio es de propiedad municipal.

El pasado mes de octubre esta congregación presentó un escrito oficial para comunicar su intención de cesar en la gestión de las instalaciones. Ante esta notificación el Concello empezó a trabajar en un plan para mantener activo el asilo pero ahora aseguran que hay discrepancias en lo que respecta a la titularidad del espacio. "Desde Santiago creen que una parte del edificio les pertenece", explica el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez.

El regidor no solo asegura que el espacio es de titularidad municipal, sino que además asegura que este desacuerdo "no tiene sentido" porque sin una división horizontal no es posible que una parte del edificio sea propiedad del Concello y otra de la congregación.

Tal y como señala Pérez, este inmueble se adquirió cuando se compró la Carballeira y el Parque Jardín, pero se le cedió posteriormente a las hermanitas, "hicieron unas obras y es por esto que creen que pasa a ser de su propiedad", explica el regidor en líneas generales.

El gobierno local se encuentra por el momento recaudando toda la información necesario para zanjar este debate y avanzar en un plan de diligencia para el asilo.