Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Una furgoneta colisiona contra un tráiler en la AP-9 en la salida hacia Caldas

El conductor resultó herido leve a pesar de la aparatosidad del siniestro 

Fátima Pérez
08/01/2026 16:53
Una furgoneta colisiona en la AP-9 contra el quitamiedos en la salida hacia Caldas
Una furgoneta colisiona en la AP-9 contra el quitamiedos en la salida hacia Caldas
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Una furgoneta de la empresa Madic colisiona por alcance contra un tráiler batiendo contra el quitamiedos en plena AP-9 en la salida de Caldas de Reis y dejando una aparatosa imagen. No hay víctimas que lamentar. 

El conductor que viajaba en la furgoneta resultó herido y fue trasladado al hospital, pero solo sufrió daños leves pese a la aparatosidad del siniestro. Por su parte, el conductor del tráiler salió ileso. 

Como resultado de la colisión salió disparada gran parte de la carga que viajaba en la furgoneta y ese tramo de la autopista permanece cortado hasta que actúe el equipo de mantenimiento de carreteras para retirar los restos. 

 Al lugar se desplazaron Protección Civil de Cuntis y Caldas, Bomberos de O Salnés, Guardia Civil y Emergencias.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El juicio contra un ribeirense acusado de agresión sexual a una hija en 2023 fue señalado para el día 9 de enero en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña

Absuelven a un barbanzano acusado de abusar sexualmente de su hija
Redacción
Maira Horford durante un partido en el Sara Gómez

El Cortegada y Maira Horford separan sus caminos
María Caldas
Exposiciu00f3n camelia de rubiu00e1ns

La Camelia de Rubiáns atrae a expositores de toda Galicia
Olalla Bouza
Firma del convenio

Nuevo paso para dar vida al Bosque Escola Juan Pérez Eyré en Vilagarcía
Olalla Bouza