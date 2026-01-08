Una furgoneta colisiona contra un tráiler en la AP-9 en la salida hacia Caldas

Una furgoneta colisiona en la AP-9 contra el quitamiedos en la salida hacia Caldas Cedida

Una furgoneta de la empresa Madic colisiona por alcance contra un tráiler batiendo contra el quitamiedos en plena AP-9 en la salida de Caldas de Reis y dejando una aparatosa imagen. No hay víctimas que lamentar.

El conductor que viajaba en la furgoneta resultó herido y fue trasladado al hospital, pero solo sufrió daños leves pese a la aparatosidad del siniestro. Por su parte, el conductor del tráiler salió ileso.

Como resultado de la colisión salió disparada gran parte de la carga que viajaba en la furgoneta y ese tramo de la autopista permanece cortado hasta que actúe el equipo de mantenimiento de carreteras para retirar los restos.

Al lugar se desplazaron Protección Civil de Cuntis y Caldas, Bomberos de O Salnés, Guardia Civil y Emergencias.