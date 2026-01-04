Caldas
Éxito total en el desfile de los Reyes Magos por las parroquias de Caldas
Decenas de vehículos clásicos decorados con motivos navideños desfilaron durante toda esta tarde por las calles de todas y cada una de las parroquias de Caldas. En esos vehículos viajaban los Reyes Magos, que por primera vez visitan todos los puntos del municipio para recibir las cartas de los y las pequeñas y repartir caramelos antes de su tradicional cabalgata.