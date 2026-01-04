Éxito total en el desfile de los Reyes Magos por las parroquias de Caldas

Visita de los Reyes Magos a las Parroquias de Caldas Cedida

Decenas de vehículos clásicos decorados con motivos navideños desfilaron durante toda esta tarde por las calles de todas y cada una de las parroquias de Caldas. En esos vehículos viajaban los Reyes Magos, que por primera vez visitan todos los puntos del municipio para recibir las cartas de los y las pequeñas y repartir caramelos antes de su tradicional cabalgata.