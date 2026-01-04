Se espera más público y más caramelos: así será la cabalgata de Reyes en Caldas

Cabalgata de Reyes en 2025 Cedida

Caldas ya tiene todo listo para recibir mañana a los tres Reyes Magos en una nueva cabalgata que contará como cada año con las tres tradicionales carrozas acompañadas por los pajes reales, la Banda de Música de Caldas y más caramelos que en la última edición ante el éxito de asistencia.

La cabalgata arrancará en el Paseo Román López para pasar a continuación por la Prazuela, García Baión, Constitución, Campo da Torre, Rúa Real y finalizar en la carpa de las Palmeiras donde los niños y niñas caldenses podrán entregar sus cartas en persona a sus Majestades.

El concejal de Festas, Manuel Fariña, asegura que este año se incrementará además el número de caramelos que se lanzarán desde las carrozas y los vehículos. En total serán 800 kilos, -200 más que el pasado año- ya que desde el gobierno local consideran necesario satisfacer la creciente demanda de público que cada año disfruta de esta cabalgata.

El nacionalista recuerda también que todos los dulces serán sin gluten y pensados para todas aquellas personas que padezcan algún tipo de intolerancia.