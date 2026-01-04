El vandalismo se ceba con la decoración de A Tafona esta Navidad

Una estrella luminosa en A Tafona que destruyeron los vándalos Cedida

El vecindario de A Tafona condena el vandalismo que ensombreció el concurso de decoración de Nadal, así como la ilusión y el tiempo de un grupo de vecinos caldenses. Aunque no fue la única zona en la que se denunciaron destrozos, sí fue un punto donde “houbo unha especial fixación contra a decoración de Nadal”, apunta el propio concejal de Festas, Manuel Fariña.

Una de las vecinas de la zona y propietaria de un negocio de A Tafona, Tete González, explica cómo ya desde prácticamente el primer día tuvieron que arreglar desperfectos. "Nosotros empezamos a montar el día 6 y el día 8 de diciembre ya teníamos las primeras luces cortadas, pero conseguimos arreglarlas. Después nos robaron bolas grandes que colgamos en las farolas, que las habíamos hecho nosotras, rompieron los alambres, y más", explica.

La estrella de Navidad antes de los ataques Cedida

La caldense lamenta que la Policía Local no haya podido hacer nada para evitarlo. “Estamos cansadas de pedir más presencia policial en nuestra zona, que además es conflictiva”, explica y aclara que ya el año pasado los vándalos fastidiaron algunos arreglos, “pero es que este año fue desastroso”, sentencia.

Por su parte, Fariña asegura que se habló en su día con la Policía Local para intensificar la vigilancia en las calles decoradas, pero insiste en que "é imposible poñer a un policía detrás de cada vándalo".

El Concello hizo entrega de los premios de este concurso de Nadal el pasado 31 de diciembre, donde aprovechó para hacer una mención especial a este barrio de A Tafona. Sin embargo, a Tete le habría gustado que el Concello hubiese destinado una parte del premio a repartir entre las zonas afectadas. "Realmente nosotros no participamos por el dinero, el premio es mínimo, pero podían este año repartirlo o poner el Concello 100 euros para enmendar los arreglos", explica.

Sin embargo, Fariña tiene claro que hay que "ser rigurosos" y respetar las bases del concurso, donde se contempla que desde el Concello se les facilitan materiales para estas decoraciones, pero los premios deben entregarse conforme a dichas bases.