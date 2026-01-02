Mi cuenta

Caldas

Un camión de mercancías vuelca en la rotonda de Baión y bloquea la carretera

Vecinos y vecinas de la zona se acercaron al lugar del aparatoso accidente para tratar de ayudar

Fátima Pérez
02/01/2026 16:59
El camión que volcó en la rotonda de Baión
El camión que volcó en la rotonda de Baión
Gonzalo Salgado
Un camión de mercancías vuelca en la rotonda de Baión, en Caldas, bloqueando un tramo de la carretera y alertando a los vecinos que se acercaron a ayudar ante el aparatoso accidente. El conductor sufrió daños leves en una pierna y fue trasladado por los servicios de emergencias. 

Colas de coches en la carretera que llega a la rotonda
Colas de coches en la carretera que llega a la rotonda
Gonzalo Salgado

El vehículo articulado, de la empresa de transportes Transloma, volcó sobre las 16:24 horas hacía el lado derecho del vial cuando giraba en la rotonda, afortunadamente no provocó daños mayores, ni la colisión por alcance de otros vehículos. Tampoco se destruyó con la caída del vehículo el quitamiedos que envuelve la rotonda. 

Antes de que llegaran los operarios al lugar, vecinos y vecinas de la zona se acercaron para tratar de ayudar. 

