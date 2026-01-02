Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Los Reyes Magos desfilarán también por las parroquias caldenses este año

Sus Majestades pararán en todos los centros sociales para recoger las cartas de todos los niños y niñas y para ofrecerles caramelos 

Fátima Pérez
02/01/2026 19:28
Cabalgata de Reyes en Caldas
Cabalgata de Reyes en Caldas
Cedida
Caldas celebrará este año dos cabalgatas para recibir a sus Magestades los Reyes Magos. Así, además del tradicional recorrido por la villa caldense el día 5 de enero, habrá también una procesión mañana, domingo 4 de enero, en la que los Reyes, montados en vehículos históricos navideños, recorrerán todas las parroquias caldenses: Santa María, Arcos, Bemil, Carracedo, Godos, Saiar, San Clemente y Santo André.

Esta peculiar cabalgata partirá mañana a primera hora da tarde y tendrá parada en todos los centros sociales para que los niños puedan entregar sus cartas y recibir caramelos. 

Ya el lunes se celebrará la clásica procesión en la que este año se repartirán incluso más dulces que en 2025. 

