Los Reyes Magos desfilarán también por las parroquias caldenses este año

Cabalgata de Reyes en Caldas Cedida

Caldas celebrará este año dos cabalgatas para recibir a sus Magestades los Reyes Magos. Así, además del tradicional recorrido por la villa caldense el día 5 de enero, habrá también una procesión mañana, domingo 4 de enero, en la que los Reyes, montados en vehículos históricos navideños, recorrerán todas las parroquias caldenses: Santa María, Arcos, Bemil, Carracedo, Godos, Saiar, San Clemente y Santo André.

Esta peculiar cabalgata partirá mañana a primera hora da tarde y tendrá parada en todos los centros sociales para que los niños puedan entregar sus cartas y recibir caramelos.

Ya el lunes se celebrará la clásica procesión en la que este año se repartirán incluso más dulces que en 2025.