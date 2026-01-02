Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

El BNG de Caldas hace balance de 2025 y se atribuye la humanización de Campo da Torre

El concejal, Manuel Fariña, destaca además el "gran traballo" que se desarrolló en sus áreas de responsabilidad en este 2025

Fátima Pérez
02/01/2026 20:50
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña
Cedida
El teniente de alcalde de Caldas, Manuel Fariña, hace balance del año y destaca el "gran traballo" que se desarrolló en sus áreas de responsabilidad -Deportes, Medio Ambiente, Cultura y Festas-, así como el papel clave del BNG para el proyecto de humanización de Campo da Torre. 

Fariña apunta este proyecto de urbanismo como una victoria del BNG, a pesar de no ser una concejalía de su competencia, ya que asegura que se está ejecutando con un modelo nacionalista "grazas á presión exercida polo Bloque no acordo de goberno", explica. 

Destaca también el proyecto de la Carballeira e Xardín Botánico como "estratéxico para o futuro de Caldas", y asegura que marcha ya "a todo ritmo".

En materia deportiva, Fariña recalca la redacción del proyecto de mejora del pabellón, cuyas obras ya están en marcha, así como la mejora de la iluminación y de la cubierta en el campo de fútbol de As Corticeiras. "Prevense facer novas melloras ao longo deste 2026 co obxectivo de que o campo estea renovado de maneira practicamente integral", adelanta.

El nacionalista recordó también que la apuesta por el deporte hará que en este 2026 Caldas acoja el Campeonato de España de Trail Running. "Demostramos que o noso concello é ‘top’ para as probas de montaña Somos un escenario incomparable pola nosa contorna e a iso súmaselle a nosa proactividade por atraer competicións coas facilidades que damos", salienta.

Cultura y turismo 

En el ámbito de la cultura, Fariña tiene claro que la agenda caldense está "máis activa ca nunca", con iniciativas para todas las edades. Además destaca la gran afluencia y "participación récord" de vecinos y vecinas en todas y casa una de las celebraciones que se llevaron a cabo durante el año.

Finalmente, en Turismo, destaca el "acerto" de instalar las oficinas de atención a visitantes, que lograron "que se multiplicaran as consultas e que a xente que vén a Caldas leve unha imaxe moito mellor e máis profesional", apunta.

