La ampliación del Aquis Celenis de Caldas será una realidad en abril

El conselleiro de Educación visita las obras en el IES Aquis Celenis, en Caldas Mónica Ferreirós

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visita las obras de ampliación del Instituo Aquis Celenis, en Caldas de Reis, una obra en la que la Xunta de Galicia está invirtiendo más de 5,3 millones de euros y que prevé estar finalizada para el próximo mes de abril.

Tal y como apuntó la propia Consellería, se trata de una obra compleja, con un plazo de ejecución de 16 meses, en la que ya se han completado un 70% de los trabajos previstos. “Esta é a obra de ampliación de maior envergadura que estamos acometendo nun centro de ensino neste momento en Galicia”, destacó Román Rodríguez durante su visita al centro caldense.

El objetivo de esta ampliación es dar respuesta a la necesidad de aumentar las plazas escolares en Caldas añadiendo nuevas aulas para la ESO y Bachillerato, además de aprovechar para rehabilitar un centro que tiene una antigüedad de casi 40 años y que requería de una “modernización para axustarse ao século XXI”, señaló Rodríguez.

Entre los trabajos, por lo tanto, también se contempla la creación de un nuevo gimnasio, la mejora de la eficiencia energética con luminarias led y paneles fotovoltaicos, arreglos en la instalación eléctrica, en la ventilación y en el sistema de calefacción.

Esta ampliación, que se empezó a proyectar ya en 2021, llevaba años en el tintero y ahora, tras múltiples altibajos para llevar adelante los trabajos, todo apunta a que en unos meses Caldas por fin contará con un renovado instituto público.

Plan de nueva arquitectura pedagógica

Este centro forma parte de plan de nueva arquitectura pedagógica de la Consellería con el que se prevé ampliar espacios y oportunidades donde existen necesidades de escolarización. Precisamente dentro de este plan también se contempla en Caldas la mejora de la eficiencia energética en el Colegio San Clemente de Cesar con una inversión de 410.000 euros.

Comedor en el CPI Alfonso VII

Por su parte, en el Centro Público Integrado Plurilingüe Alfonso VII también se habilitará un nuevo comedor en los antiguos vestuarios del gimnasio para duplicar su capacidad y alcanzar así los 80 comensales. Estas obras contarán con una inversión de 50.000 euros.