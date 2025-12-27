Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Carracedo Fala logra el apoyo del Pleno para pedir dos pasos de peatones en la N-550

La asociación caldense recordó que la parroquia solo cuenta con una vía de paso seguro en O Gorgullón

Fátima Pérez
27/12/2025 22:20
Carracedo Fala en el Pleno del Concello de Caldas
Carracedo Fala en el Pleno del Concello de Caldas
Cedida
La asociación cultural Carracedo Fala logra el apoyo de la Corporación Municipal en el Pleno de Caldas que se celebró ayer para instalar dos pasos de peatones seguros en la N-550. Representantes del colectivo y la comunidad vecinal de la parroquia asistieron al Pleno aprovechando que uno de los puntos de la orden del día abordaría precisamente la necesidad de dotar de medidas de seguridad esta carretera en los lugares de O Cruceiro y de Casalderrique.

Una de las directivas de la asociación caldense, Laura Bello, tomó la palabra en ese momento y recordó que en los dos kilómetros de carretera nacional a su paso por Carracedo solo existe un paso de peatones en el lugar de O Gorgullón.

Campaña en redes sociales de Carracedo Fala

Carracedo Fala pide por Navidad al Concello que cumpla las demandas históricas de la parroquia

Más información

Además incidió en que a ambos lados de la vía “existen vivendas e negocios, o que fai que cruzar a estrada para ir dunha beira á outra sexa algo frecuente para a veciñanza, ben para efectuar tarefas de labranza, ben para facer uso do autobús de liña ou do transporte escolar, ou ben para calquera outra actividade que, na vida diaria da aldea, así o requira”.

Seguridad en el Camino

La directiva no solo puso de manifiesta el riesgo de los 700 habitantes de esta parroquia, sino también de los más de 190.000 peregrinos que tuvieron que cruzar esta carretera  al confluir con el Camino de Santiago. “O que fai que o problema e a inseguridade sexa aínda maior”, destacó.

La asociación exigió que se insten medidas de seguridad al Ministerio de Transportes  de forma urgente una petición quie contó con la aprobación de todos los grupos de la Corporación (PSOE, BNG e PP).

Ya el pasado mes de mayo Carracedo Fala inició una campaña de recogida de firmas para pedir estos pasos de peatones, logrando gran apoyo vecinal con más de 1.000 apoyos que fueron  entregados en el Registro Municipal.

