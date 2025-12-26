Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

La Banda de Caldas despide el año este lunes con su concierto de Navidad en Santo Tomás Becket

Será a las 20:30 horas y contará con la Coral Polifónica Municipal y la trompa de Samuel Pérez

Fátima Pérez
26/12/2025 15:37
La Banda de Música de Caldas
La Banda de Música de Caldas
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Banda de Música Municipal de Caldas ofrecerá este lunes 29 de diciembre su tradicional concierto de Navidad a las 20:30 horas en la Iglesia de Santo Tomás Becket. 

La actuación, bajo la batuta de Javier Penido, contará también con la participación del trompa solista Samuel Pérez Llobell, y con la Coral Polifónica de Caldas de Reis que se ocupará de poner voz a este recital navideño. 

Este será el último concierto que tiene previsto la agrupación caldense este año por lo que invitan a todos a acercarse y despedir el año "nunha noite moi especial chea de música e emoción". 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imaxe da deteriorada balaustrada de Vilaxoán

Veciñanza de Vilaxoán demanda a reparación da balaustrada da praia do Preguntoiro
Fátima Frieiro
Imagen de archivo del instituto

Educación premia a un alumno de la ESO del IES Vilalonga por su rendimiento académico
Redacción
El ideal gallego

Aprueban el proyecto de mejora de la EP-9206 a su paso entre A Vichona y Portonovo
Redacción
O xadrecista Lucas

O Piñeiriño reta ao xadrecista Lucas Abal a unhas simultaneas
María Caldas