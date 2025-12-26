La Banda de Caldas despide el año este lunes con su concierto de Navidad en Santo Tomás Becket

La Banda de Música de Caldas Cedida

La Banda de Música Municipal de Caldas ofrecerá este lunes 29 de diciembre su tradicional concierto de Navidad a las 20:30 horas en la Iglesia de Santo Tomás Becket.

La actuación, bajo la batuta de Javier Penido, contará también con la participación del trompa solista Samuel Pérez Llobell, y con la Coral Polifónica de Caldas de Reis que se ocupará de poner voz a este recital navideño.

Este será el último concierto que tiene previsto la agrupación caldense este año por lo que invitan a todos a acercarse y despedir el año "nunha noite moi especial chea de música e emoción".