Caldas invierte en mejorar el Local Social de Bemil y prevé nuevas reparaciones para el 2026

Local Social de Bemil Cedida

El Concello de Caldas realiza mejoras en el Local Social de la parroquia de Santa María de Bemil para que el lugar continúe ofreciendo todas las garantías como punto de encuentro para la Comunidad de Montes y otros colectivos locales. La intención del alcalde, Jacobo Pérez, es sumar más arreglos a lo largo de 2026.

Pérez explicó que la Administración municipal invirtió aproximadamente unos 4.000 euros en las obras que se desarrollaron en la cubierta del inmueble. El objetivo era evitar las filtraciones de agua y goteras que provocaban problemas de humedad. De cara al año que viene, el Concello también proyectará actuaciones en el interior del local, que es de titularidad municipal. “Son arranxos necesarios, tendo en conta que estamos a falar dun inmoble que foi construido hai máis de 30 anos e que é utilizado de maneira habitual pola Comunidade de Montes de Bemil”, explicó el regidor.

Además, desde 2021 en la primera planta también se desarrollan clases de instrumentos de la escuela de música tradicional, a cargo de otra asociación local. Por su parte, los comuneros organizan reuniones y asambleas en la planta baja y cuentan también con un despacho para gestiones.