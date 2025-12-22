Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

El concurso de decoración de escaparates de Caldas repartirá 350 euros en vales de compra

El primer premio recibirá 200 euros, el segundo 100 y el tercero 50 euros para canjear en hostelería y comercio

Fátima Pérez
22/12/2025 15:59
Escaparates navideños en Arousa 
D.A.
El concurso de decoración de escaparates de Caldas repartirá premios que ascienden a los 350 euros y que se distribuirán en forma de vales para gastar en el comercio local y hostelería. Los establecimientos que quieran participar en esta iniciativa tendrán hasta el 24 de diciembre para inscribirse.

El concejal de Festas, Manuel Fariña, adelantaba hace unos días esta actividad municipal en la que podrán participar los locales que incluyan figuras tradicionales de la Navidad gallega e integren sus productos de venta en la decoración del escaparate.

Escaparates navideños en Arousa

Caldas también premiará este año la decoración navideña de locales comerciales

En total se repartirán tres premios: un primero con 200 euros; un segundo con 100 euros; y un tercero con 50. Para la inscripción será necesario incluir información básica del local y una foto de la decoración que deberá estar expuesta hasta el 6 de enero.

El jurado evaluará la ornamentación basándose en la originalidad, la calidad estética de las propuestas y la coherencia con la temática navideña.

“O Concello quere traballar man a man co comercio local, fomentando a decoración de escaparates para que toda a vila sinta estas festas de maneira viva”, señala Fariña.

