Dos heridos graves en un accidente múltiple con un vehículo incendiado en Caldas

Accidente múltiple en Caldas de Reis Cedida

Un aparatoso accidente múltiple registrado esta madrugada en la N-550, en la variante de Caldas, deja a dos personas heridas de gravedad tras incendiarse uno de los vehículos implicados. El siniestro se produjo sobre las 05.05 horas y los operarios señalan las condiciones meteorológicas adversas como posible causa del accidente.

Se vieron implicados tres vehículos y uno de ellos se incendió tras el impacto, siendo necesario excarcelar a su conductor. Los dos ocupantes de este turismo calcinado, ambos vecinos de A Coruña, resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados a distintos centros hospitalarios, uno de ellos en ambulancia medicalizada.

En el siniestro también se vieron afectados una furgoneta y un turismo, pero en este caso sus conductores salieron ilesos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Emerxencias del Concello de Cuntis, Bomberos do Salnés, Guardia Civil de Tráfico, 061 Urxencias Sanitarias y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras del Estado, que trabajaron en la limpieza de la vía tras el siniestro.