El centro ocupacional O Saiar celebra 37 años en favor de la inclusión

Visita institucional en el centro ocupacional O Saiar Cedida

El centro ocupacional O Saiar celebró ayer su 37 aniversario con la visita de la directora general de Personas con Discapacidad, Begoña Abeijón, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, en un acto en el que se destacó la importante labor que desempeña el centro a favor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el entorno.

Este aniversario coincidió con la celebración de Navidad de la entidad, por lo que se expusieron diferentes trabajos realizados por los usuarios. Así, Abeijón destacó el esfuerzo de los miembros de O Saiar que demuestran en cada pieza su talento y les trasladó el compromiso de la Xunta de seguir impulsando iniciativas que mejoren en su calidad de vida.