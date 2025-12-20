Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

El centro ocupacional O Saiar celebra 37 años en favor de la inclusión

Fátima Pérez
20/12/2025 08:15
Visita institucional en el centro ocupacional O Saiar
Visita institucional en el centro ocupacional O Saiar
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El centro ocupacional O Saiar celebró ayer su 37 aniversario con la visita de la directora general de Personas con Discapacidad, Begoña Abeijón, y el delegado de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, en un acto en el que se destacó la importante labor que desempeña el centro a favor de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el entorno.

Este aniversario coincidió con la celebración de Navidad de la entidad, por lo que se expusieron diferentes trabajos realizados por los usuarios. Así, Abeijón destacó el esfuerzo de los miembros de O Saiar que demuestran en cada pieza su talento y les trasladó el compromiso de la Xunta de seguir impulsando iniciativas que mejoren en su calidad de vida. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Gonza Fernández en el último partido en A Lomba

Gonza Fernández: "El Boiro tiene una muy buena plantilla y un gran entrenador"
María Caldas
El ideal gallego

El PSOE critica la decisión del gobierno local de subir el IBI y “golpear” los bolsillos vikingos
Fátima Pérez
El Sigaltec perdió el último partido en casa

El Sigaltec CLB busca su primera victoria como visitante ante el Bosco
María Caldas
El Villalonga cayó derrotado en la pasada jornada ante el Pontevedra

El Villalonga FC cierra el 2025 en San Pedro con el duelo ante el CD Choco
María Caldas