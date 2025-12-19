Una colisión múltiple en Godos obliga a trasladar a tres mujeres al Hospital de O Salnés

Uno de los vehículos afectados en la colisión múltiple en Godos Cedida

Emergencias trasladada al Hospital de O Salnés a tres mujeres tras sufrir una colisión múltiple en Godos (Caldas) con tres vehículos implicados.

El accidente se produjo a las 15:14 horas en la N-640, en el punto kilométrico 233. De los tres vehículos que colisionaron uno continuó la marcha antes de que se desplazaran al lugar los servicios de emergencias, y de los otros dos turismo tres mujeres fueron trasladas al Hospital de O Salnés por golpes cervicales y otros daños leves. Por su parte el conducto del otro vehículo, que viajaba solo, no sufrió ningún daño.

Al lugar se desplazaron también la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de Cuntis.