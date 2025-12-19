Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Carracedo Fala pide por Navidad al Concello que cumpla las demandas históricas de la parroquia

Fátima Pérez
19/12/2025 08:15
Campaña en redes sociales de Carracedo Fala
Campaña en redes sociales de Carracedo Fala
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La asociación cultural Carracedo Fala activa una campaña de Navidad reivindicativa para recoger las demandas históricas de la vecindad a través de una carta para Papá Noel en este caso dirigida al Concello de Caldas.

Entre sus peticiones se encuentra la descentralización de las actividades culturales, el arreglo de caminos, limpieza en las calles o la ejecución de parques infantiles dignos para los y las más pequeñas.

La asociación tiene previsto acercar estas demandas al propio Concello, además acudirán al Pleno el próximo 29 de diciembre para conseguir el apoyo de la Corporación en su  reivindicación de dos pasos de peatones en la  N-550 tras reunir más de mil firmas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción durante el derbi entre Cambados y Atlético Arousana

El Céltiga recibe al colista mientras el Cambados se desplaza hasta Noia
Carlos Paz
Manu Santos durante el partido contra el Lleida

El Cortegada ante el difícil reto de superar al líder en el Sara Gómez
Carlos Paz
El BNG busca poner en valor un sector esencial para la economía de Valga

El BNG de Valga exige más apoyo y promoción para el comercio local: “Xeran riqueza e emprego”
Fátima Pérez
Diego Enjamio durante un partido con el Boiro en Barraña

Diego Enjamio: “Son un auténtico equipazo, va ser un partido difícil”
Carlos Paz