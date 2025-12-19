Carracedo Fala pide por Navidad al Concello que cumpla las demandas históricas de la parroquia

Campaña en redes sociales de Carracedo Fala Cedida

La asociación cultural Carracedo Fala activa una campaña de Navidad reivindicativa para recoger las demandas históricas de la vecindad a través de una carta para Papá Noel en este caso dirigida al Concello de Caldas.

Entre sus peticiones se encuentra la descentralización de las actividades culturales, el arreglo de caminos, limpieza en las calles o la ejecución de parques infantiles dignos para los y las más pequeñas.

La asociación tiene previsto acercar estas demandas al propio Concello, además acudirán al Pleno el próximo 29 de diciembre para conseguir el apoyo de la Corporación en su reivindicación de dos pasos de peatones en la N-550 tras reunir más de mil firmas.