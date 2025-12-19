Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Caldas también premiará este año la decoración navideña de locales comerciales

El concejal de Festas adelanta que se convocará un concurso para adornar escaparates

Fátima Pérez
19/12/2025 21:47
Escaparates navideños en Arousa
Escaparates navideños en Arousa
Gonzalo Salgado
Caldas lanzará un certamen de decoración de escaparates con motivos navideños que se sumará al Concurso de Decoración do Nadal por barrios.

Así lo anunció el concejal de Festas y Cultura, Manuel Fariña, quien explicó que en este caso serán los establecimientos locales quienes tendrán que incluir figuras tradicionales propias de la Navidad gallega como los Reyes Magos o el Apalpador, e integrar también sus productos de venta en la propia decoración del escaparate. “O outro concurso era para rúas, mentres que este outro está centrado en establecementos comerciais”, apunta Fariña.

Los locales deberán incluir la decoración desde el día 24 y hasta el 6 de enero y este certamen contará con la financiación de Rogomovil “unha empresaria de Caldas que vai aportar os premios”, explica el concejal.

El concurso se publicará oficialemente en los próximos días y a los ganadores se  anunciará en las ‘Badaladas Miúdas’ donde también se conocerá a los premiados del certamen por barrios.

