El Tesoro de Caldas: la historia dorada jamás contada que rescata la inteligencia artificial

Piezas del Tesoro de Caldas en el Museo de Pontevedra Turismo Rías Baixas

La inteligencia artificial recupera uno de los hechos destacados que marca la historia de la villa termal y que mañana se proyectará para todas las personas interesadas y del municipio: el descubrimiento del Tesoro de Caldas.

Hace exactamente 85 años, el 20 de diciembre de 1940, Amalio Touceda Devesa, junto a otro grupo de trabajadores que se encontraba en Silgadas, se topó con la mayor acumulación de oro conocida en la prehistoria europea. Un conjunto de 41 piezas de oro de gran pureza, que suman un peso aproximado de 15 kilos.

Una historia documentada

Años después, en 1992, se quiso contar esta hazaña a través de un documental que protagonizó el mismo Amalio junto a su mujer, Dolores Besada. El vídeo nunca fue proyectado en público por el mal estado de la grabación, pero ahora ha sido recuperado gracias a la inteligencia artificial y se ha convertido en un “testimonio único e de gran valor”, según apunta la Asociación Cultural Terra Calda.

En total tiene una duración de 90 minutos y en él figuran la entrevista, las valoraciones de varias investigadoras, unas imágenes del grupo visitando As Silgadas y del Museo de Pontevedra. La realización del mismo corresponde a Xoán Manoel Domato ‘Chicho’, quien llevó a cabo una “gran labor” para recuperar la memoria caldense.

La Asociación Cultural Terra Calda celebrará mañana el 85 aniversario del descubrimiento del Tesoro de Caldas con la proyección de este documental a las 20:30 horas, en el Auditorio municipal de Caldas. La entrada será libre.