El Fogar do Maior amplía su programación de talleres y acoge el tradicional Baile de Nadal
El nuevo Fogar do Maior de Caldas intensifica su programación de actividades para la tercera edad coincidiendo con estas fechas de Navidad y acogerá mañana el tradicional Baile de Nadal.
La velada arrancará a partir de las 17:30 horas y estará amenizada por el grupo Los Dinámicos. El Concello explica también que se repartirán raciones de chocolate caliente con churros entre las personas asistentes y posteriormente, a las 19:00 horas se entregarán los trofeos a los y las ganadoras de la Liguiña da Brisca.
Además, a lo largo de esta semana se están celebrando talleres como el de hilos y telas que finaliza hoy mismo para desarrollar la costura creativa. Además, también desde principios de diciembre se están llevando a cabo talles de Navidad para aprender a darle vida a adornos y motivos típicos de estas fechas con materiales reciclados.
Por otra banda, desde hace unas semanas el Fogar do Maior cuenta con nuevos carteles y pictogramas informativos para potenciar más espacios inclusivos para todas las edades y necesidades de las y los usuarios.
Desde su inauguración a principios de noviembre, este espacio cuenta ya con cerca de miles de mayores, certificando su necesidad en la localidad.