El Fogar do Maior amplía su programación de talleres y acoge el tradicional Baile de Nadal

Las personas mayores caldenses que participan en el Fogar do Maior Cedida

El nuevo Fogar do Maior de Caldas intensifica su programación de actividades para la tercera edad coincidiendo con estas fechas de Navidad y acogerá mañana el tradicional Baile de Nadal.

La velada arrancará a partir de las 17:30 horas y estará amenizada por el grupo Los Dinámicos. El Concello explica también que se repartirán raciones de chocolate caliente con churros entre las personas asistentes y posteriormente, a las 19:00 horas se entregarán los trofeos a los y las ganadoras de la Liguiña da Brisca.

Además, a lo largo de esta semana se están celebrando talleres como el de hilos y telas que finaliza hoy mismo para desarrollar la costura creativa. Además, también desde principios de diciembre se están llevando a cabo talles de Navidad para aprender a darle vida a adornos y motivos típicos de estas fechas con materiales reciclados.

Por otra banda, desde hace unas semanas el Fogar do Maior cuenta con nuevos carteles y pictogramas informativos para potenciar más espacios inclusivos para todas las edades y necesidades de las y los usuarios.

Desde su inauguración a principios de noviembre, este espacio cuenta ya con cerca de miles de mayores, certificando su necesidad en la localidad.