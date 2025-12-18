Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

La cuntiense Baia Fernández presenta su último poemario en la Biblioteca Municipal de Caldas

Fátima Pérez
18/12/2025 09:05
La cuntiense Baia Fernández autora del poemario ‘O faiado das papoulas’
La cuntiense Baia Fernández autora del poemario ‘O faiado das papoulas’
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

La escritora cuntiense Baia Fernández, presentará mañana, en la Biblioteca Pública Municipal de Caldas, su último poemario ‘O faiado das papoulas’ a las 20.30 horas acompañada por el diseñador Martinho Picallo.

Se trata de una obra de poesía intimista y reivindicativa, ilustrada por Paula Pereira y diseñada por Martinho Picallo, que invita a reflexionar sobre la memoria, las heridas del inconsciente y el papel de las mujeres en la sociedad.

Su autora presentó esta nueva pieza el pasado mes de octubre en su Cuntis natal y ahora continúa llevando esta obra a distintos puntos de la comarca arousana.

La escritora gallega, que también es youtubeira y couch emocional, alcanza con esta su cuarta publicación literaria y la segunda de poesía, tras 10 años desde su estreno en el panorama literario con ‘Unha viaxe rumiantes’. En este poemario se encuentra el texto ‘Engano’  que fue reconocido por la EOI como uno de los mejores de ese año, quedando en el segundo puesto del Certamen aRi[t]mar 2016.

Entre poesía y poesía, Baia Fernández, se introdujo también en los cuentos ilustrados con títulos como ‘Laia’ con ilustraciones de Leandro Lamas.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Las personas mayores caldenses que participan en el Fogar do Maior

El Fogar do Maior amplía su programación de talleres y acoge el tradicional Baile de Nadal
Fátima Pérez
Marcos Remeseiro controla el balón ante el Noia en A Lomba

Marcos Remeseiro: “El Boiro es uno de los equipos más difíciles de la categoría”
Carlos Paz
Fran Blanco en la banda de A Senra durante el encuentro ante el San Martín

Fran Blanco: “Me siento muy orgulloso de esta plantilla y es un privilegio estar en el día a día”
Carlos Paz
pagina prueba copia

Receta | San Martiño a la marinera con ensalada de hinojo
Redacción