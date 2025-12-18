La cuntiense Baia Fernández presenta su último poemario en la Biblioteca Municipal de Caldas

La cuntiense Baia Fernández autora del poemario ‘O faiado das papoulas’ Cedida

La escritora cuntiense Baia Fernández, presentará mañana, en la Biblioteca Pública Municipal de Caldas, su último poemario ‘O faiado das papoulas’ a las 20.30 horas acompañada por el diseñador Martinho Picallo.

Se trata de una obra de poesía intimista y reivindicativa, ilustrada por Paula Pereira y diseñada por Martinho Picallo, que invita a reflexionar sobre la memoria, las heridas del inconsciente y el papel de las mujeres en la sociedad.

Su autora presentó esta nueva pieza el pasado mes de octubre en su Cuntis natal y ahora continúa llevando esta obra a distintos puntos de la comarca arousana.

La escritora gallega, que también es youtubeira y couch emocional, alcanza con esta su cuarta publicación literaria y la segunda de poesía, tras 10 años desde su estreno en el panorama literario con ‘Unha viaxe rumiantes’. En este poemario se encuentra el texto ‘Engano’ que fue reconocido por la EOI como uno de los mejores de ese año, quedando en el segundo puesto del Certamen aRi[t]mar 2016.

Entre poesía y poesía, Baia Fernández, se introdujo también en los cuentos ilustrados con títulos como ‘Laia’ con ilustraciones de Leandro Lamas.