Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas denuncia robos y actos vandálicos en la decoración para el Concurso de Nadal

El Concello lamenta estas acciones y anuncia que incrementará la presencia de la Policía Local

Fátima Pérez
18/12/2025 20:40
Algunas de las calles decoradas por el vecindario en Caldas
Algunas de las calles decoradas por el vecindario en Caldas
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

Caldas denuncia robos y actos vandálicos en la decoración navideña que los y las vecinas colocaron en las calles de la villa para participar en una nueva edición del Concurso de Decoración do Nadal.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguró que aunque la iniciativa fue todo un éxito y este año contó con más calles que en la pasada edición, “houbo algún acto de vandalismo que estragou alguna das decoracións”, por lo que desde el Concello se les dará más margen para que puedan arreglar estos desperfectos antes de que el jurado tome una decisión.

Así, las propuestas ganadoras se anunciarán el próximo 30 de diciembre durante las ‘Badaladas Miúdas’ y donde los premiados podrán obtener más 600 euros en premios. El alcalde, Jacobo Pérez, también lamentó y condenó el vandalismo y aseguró que tras reunirse con las personas afectadas desde el Concello incrementarán la presencia de la Policía Local y solicitan además que las personas que vean destrozos lo comuniquen para poder topar con las personas responsables y que “cesen os desperfectos”. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El equipo del Costado TKD Boiro en la Copa Galicia

Fin de semana especial para el Costado TKD de Boiro en la Copa Galicia
Carlos Paz
Los más de 3.500 kilos de cocaína incautados durante el operativo

Absueltos dos cambadeses acusados de pertenecer a una banda que introducía cocaína por el puerto de Marín
A. Louro
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez

Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores
Fátima Pérez
Román Rodríguez acompañado de otros representantes políticos en el lugar de los trabajos

El conselleiro de Educación visita las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove
Sandra Rey