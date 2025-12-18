Caldas denuncia robos y actos vandálicos en la decoración para el Concurso de Nadal

Algunas de las calles decoradas por el vecindario en Caldas Cedida

Caldas denuncia robos y actos vandálicos en la decoración navideña que los y las vecinas colocaron en las calles de la villa para participar en una nueva edición del Concurso de Decoración do Nadal.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguró que aunque la iniciativa fue todo un éxito y este año contó con más calles que en la pasada edición, “houbo algún acto de vandalismo que estragou alguna das decoracións”, por lo que desde el Concello se les dará más margen para que puedan arreglar estos desperfectos antes de que el jurado tome una decisión.

Así, las propuestas ganadoras se anunciarán el próximo 30 de diciembre durante las ‘Badaladas Miúdas’ y donde los premiados podrán obtener más 600 euros en premios. El alcalde, Jacobo Pérez, también lamentó y condenó el vandalismo y aseguró que tras reunirse con las personas afectadas desde el Concello incrementarán la presencia de la Policía Local y solicitan además que las personas que vean destrozos lo comuniquen para poder topar con las personas responsables y que “cesen os desperfectos”.