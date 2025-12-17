Mi cuenta

Diario de Arousa

Caldas

Los populares de Caldas achacan al gobierno local los atrasos en el centro de salud

Tras el balance anual del Concello, los conservadores de la localidad hablan de proyectos “interminables”

Fátima Pérez
17/12/2025 22:15
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Mónica Ferreirós
El grupo municipal del PP de Caldas responde al balance del alcalde, Jacobo Pérez, y valora muy negativamente el primer año de gestión asegurando que el regidor se encuentra “superado e só” y acusándolo de ser el responsable del “retraso inadmisible” para la construcción del nuevo centro de salud.

El portavoz popular, Fernando Pérez, asegura que Caldas continúa sin suelo industrial, y menciona también retrasos en las obras de la EDAR de Fieitoso-Carracedo, esperas “interminables” para las Pozas da Tafona y falta de proyectos ambiciosos para el campo de fútbol de las Corticeiras o para la construcción del nuevo auditorio.

Una realidad para 2027

“Se o alcalde di que noso futuro depende do centro de saúde e do polígono de Carracedo a verdade é que imos aviados, porque o Concello é o responsable de que non haxa avances e esteamos ante actuacións que nunca serán unha realidade antes de 2027”, manifestó el concejal.

El edil del PP destacó además que la Xunta tuvo que esperar desde marzo, cuando se firmó el convenio, por la cesión de la parcela para el centro de salud, “polo que xa se perderon nove meses en xestións administrativas”, apunta. Además, recordó que las obras en el IES Aquis Celenis avanzan gracias al gobierno gallego, pero el Concello sigue sin “facer o seu traballo” para ampliar los viales de acceso y la creación de aparcamiento.

Los populares también lanzaron sus críticas a proyectos como el Campo da Torre, donde dicen “deixa fora zoas anexas” o la “ineficiencia” de los fondos para la rehabilitación de la Carballeira con 600.000 euros para acciones innecesarias. 

