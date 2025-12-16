El futuro de Caldas pasa por el polígono de Carracedo y el nuevo centro de salud

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, hace balance de su primer año de mandato y proyecta los propósitos para este 2026 Mónica Ferreirós

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, hace balance de su primer año de mandato en el Concello y pone la vista en el centro de salud y en el polígono de Carracedo como los proyectos que marcarán el próximo año.

Tras un 2025 en el que “sentamos as bases para seguir construíndo o Caldas do futuro”, ahora el objetivo pasa por sacar adelante un proyecto que se desbloqueó este mismo año y que podría empezar a ver la luz en 2026: el futuro centro de salud. “En marzo asinouse o convenio e agora estamos avanzando en poñer a disposición da Consellería de Sanidade a parcela”, apuntó Pérez. Precisamente lo que se logró en este mandato fue sacar adelante la expropiación de las dos parcelas en las que se ubicará el centro de salud, pero queda pendiente la modificación de este espacio en el registro catastral. “Primeiro temos que facer que Catastro modifique as parcelas para que poidan ser rexistrables e coincidan coa realidade, despois porase todo a disposición da Consellería para que eles poida iniciar a construción”, señaló.

Caldas quiere más población

Pérez destacó también uno de los problemas que azotan a todo el país y, por ende, también al municipio de Caldas como es la problemática de la vivienda. “Un dos xeitos para solventalo é favorecer ao asentamento poblacional e para iso é preciso que haxa traballo. De ahí a nosa aposta polos polígonos”, sentenció el alcalde caldense.

Jacobo Pérez asegura que la problemática de la vivienda azota también Caldas Mónica Ferreirós

El gobierno local asegura tener ya un borrador sobre la mesa para la industria de Paradela-Carracedo a la espera del visto bueno de Secretaría-Intervención para posteriormente trasladarlo al impulsor de este polígono, Zona Franca. “Despois so quedará envialo á Abogacía Xeral do Estado para a sua validación”, explicó Pérez señalando también que se trata de un proyecto que está a punto de salir adelante y que será “o futuro dos próximos 50 anos de Caldas”. Este espacio contará con unos 850.000 metros cuadrados y el proyecto se dividirá en dos fases, por lo que la previsión es que sea una realidad en los próximos cuatro o cinco años.

Un puente peatonal en el Umia

Otro de los proyectos que se encuentran dentro de los propósitos de año es el puente peatonal que unirá la Tafona con el Camiño Real. El gobierno local lleva tiempo persiguiendo este proyecto y aunque ahora buscan “desbloquearlo” son conscientes de que tendrán que pasar por multitud de organismos como Patrimonio, Augas de Galicia, Fomento, entre otros, por lo que ya adelantan que llevará tiempo y trabajo.

Reconocimientos del 2025

El regidor no se olvidó de mencionar otros proyectos que marcaron su mandato y de los que asegura sentirse orgulloso como el Fogar do Maior, un espacio que “a xente levaba demandando moitísimos anos”, según apunta, o los trabajos de mantenimiento tanto en el casco urbano como en el rural. “En ano e medio invertiuse preto de medio millón de euros tanto en limpezas de beirarrúas, parques, prazas, cada vez avanzamos máis e estamos chegando a máis áreas onde antes non chegábamos”, aclaró Pérez.

El Concello se acercará al rural para escuchar a sus vecinos El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, adelanta que una de las primeras medidas que llevará a cabo a comienzos de 2026 será llevar el Concello hasta las parroquias para que los vecinos que no puedan acercarse al consistorio por motivos laborales o personales puedan trasladar sus problemas y necesidades. Así, miembros del gobierno se trasladarán a los locales sociales para conocer necesidades y poder buscar soluciones porque insisten: “un político está para atender as demandas da xente”.

Sin embargo, también reconoció que la intención del gobierno era poder acabar estos trabajos este mismo año y no fue posible porque la aparición de cunetas que habían quedado cubiertas por la maleza retrasó los trabajos. “Continuaremos este ano con isto porque notamos que era algo necesario”, aclaró.

Momentos clave del mandato

Tanto el estudio de la Variante Oeste como la pérdida del aula de Educación Infantil en el CEIP San Clemente marcaron también las movilizaciones a las tuvo que hacer frente el Concello. “Nos non nos agochamos, cando houbo que reclamarlle á Xunta, reclamámoslle á Xunta, e cando houbo que reclamarlle ao Estado, reclamámoslle ao Estado”, sentenció Pérez dejando clara su apuesta por la población.