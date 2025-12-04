Caldas recibe el visto bueno de Patrimonio y podrá licitar la obra en el Campo da Torre

Entorno del Campo da Torre, en Caldas Cedida

Caldas recibe la aprobación de Patrimonio y podrá sacar a licitación en los próximos días el contrato para la mejora integral y peatonalización del Campo da Torre. Se trata de uno de los proyectos que el Concello tenía entre sus prioridades tras años de idas y venidas. Ahora parece que se encamina para ser una realidad en 2026.

El pasado mes de julio el Concello inició unas catas arqueológicas en varios puntos del entorno a humanizar, ya que al ser una zona protegida por Patrimonio era un trámite necesario antes de ejecutar el proyecto. Sin embargo, la Xunta de Galicia, órgano que regula el Patrimonio Cultural, no emitió su aprobación a este estudio hasta ahora.

“La obra está clara”

El próximo paso ahora será celebrar una junta de gobierno previa a la publicación de los pliegos en la plataforma de contratos públicos, sin embargo, el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, asegura que “la obra está clara”, por lo que prevé que en pocos días todo esté resulto.

En este proyecto se invertirán más de 800.000 euros, cerca de 600.000 a través de fondos de la Diputación de Pontevedra y otros 200.000 de las arcas municipales.

Con todo, la obra pretende mejorar la movilidad peatonal en el centro del municipio trasformando cerca de 2.500 metros cuadrados para priorizar el tránsito peatonal y reducir la circulación de vehículos, ya que se trata de una zona que acumula mucha congestión de tráfico porque los coches utilizan la calle como atajo para evitar el cruce entre la N-550 y la N-640.