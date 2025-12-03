El Hotel Sena prevé estar en obras hasta marzo para reformar la planta baja

Hotel Sena en Caldas Cedida

El Hotel Sena de Caldas está acometiendo obras en toda la planta baja para reformar la zona de restauración, cafetería y recepción. Tal y como apuntan desde el complejo hotelero se prevé que las obras se prolonguen hasta el próximo mes de marzo o abril.

Los trabajos arrancaron hace un par de semanas, pero desde el alojamiento aseguran que estas reformas no perjudican a las habitaciones de los huéspedes, por lo que la capacidad del hotel sigue siendo la misma a pesar de las obras.

La restauración, en cambio, sí parece haber afectado ligeramente el número de cenas navideñas, un clásico de este lugar. Desde el Sena explican que con las obras las reservas se han visto algo más limitadas este año.