Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

El Hotel Sena prevé estar en obras hasta marzo para reformar la planta baja

La reformar contempla cambios en la zona de restauración, cafetería y recepción del complejo

Fátima Pérez
03/12/2025 22:20
Hotel Sena en Caldas
Hotel Sena en Caldas
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Hotel Sena de Caldas está acometiendo obras en toda la planta baja para reformar la zona de restauración, cafetería y recepción. Tal y como apuntan desde el complejo hotelero se prevé que las obras se prolonguen hasta el próximo mes de marzo o abril.

Los trabajos arrancaron hace un par de semanas, pero desde el alojamiento aseguran que estas reformas no perjudican a las habitaciones de los huéspedes, por lo que la capacidad del hotel sigue siendo la misma a pesar de las obras.

La restauración, en cambio, sí parece haber afectado ligeramente el número de cenas navideñas, un clásico de este lugar. Desde el Sena explican que con las obras las reservas se han visto algo más limitadas este año.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los familiares de Concha recuerdan sus azañas

Un siglo de historia: así fue como Concha gobernó en Portas como la primera alcaldesa de Galicia
Fátima Pérez
El ‘Festiritititi se desarrolló ayer en el pabellón de Barraña, donde no faltaron la música, juegos, alegría y actividades inclusivas, además de emociones y diversión

Un millar de personas celebran en Boiro la fiesta de la inclusividad con Amicos
Chechu López
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas

El PP considera que el Ministerio presentó el estudio de la Variante por una estrategia del gobierno
Fátima Pérez
El ideal gallego

Así será el Campus de Navidad de Serviocio en Vilagarcía: estos son los precios y descuentos
Olalla Bouza