El PP considera que el Ministerio presentó el estudio de la Variante por una estrategia del gobierno

El portavoz conservador felicita a las plataformas vecinales por la presión al Ministerio y el éxito de frenar el proyecto

Fátima Pérez
03/12/2025 20:45
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas
Mónica Ferreirós
