El PP considera que el Ministerio presentó el estudio de la Variante por una estrategia del gobierno

Fernando Pérez, portavoz de los conservadores de Caldas Mónica Ferreirós

El portavoz municipal del PP de Caldas, Fernando Pérez, considera que la publicación del estudio de la Variante Oeste por parte del Ministerio fue una estrategia política para “salvar a Alcaldía de Caldas despois de librar por un pelo en 2023”, pero asegura que esta maniobra “volvéuselles en contra aos socialistas porque presentaron un estudo informativo inadmisible e terrorífico para o noso concello”.

Pérez también destaca la presión vecinal y el trabajo de las plataformas que fue suficiente para “matar” el actual proyecto de la Variante. Está “totalmente morto”, asegura. Sin embargo, el conservador tiene claro que el partido seguirá apoyando a los caldenses hasta que su paralización por parte del Gobierno sea oficial.