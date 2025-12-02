Este es el programa de la Navidad en Caldas: decenas de planes y “tardebuena” incluida

Encendido de las luces de Navidad de Caldas este pasado viernes Cedida

Caldas se suma este año a la tradición del “tardeo” con una “tardeboa” el próximo 24 de diciembre desde las 17:00 horas en la Praza das Palmeiras donde la música de la Duendeneta calentará los motores para la cena de Nochebuena.

Esta novedad se suma a la agenda del programa de Navidad de Caldas en el que habrá actividades -tanto en el centro de la villa como en las parroquias- desde este sábado hasta el próximo 5 de enero, tal y como apunta el concejal de Festas, Manuel Fariña.

“É unha época para estar na rúa e Caldas estará chega de actividade e luz”, apunta el nacionalista, que además anima a todos los vecinos a aprovechar de todas las citas organizadas por el Concello.

Papanoelada motera

Tras el encendido de luces el pasado 28 de noviembre que marcó el arranque de las fiestas, ahora el calendario no dejará descanso. La programación continúa este sábado, 6 de diciembre, con la Papanoelada motera que este año celebra su tercera edición de la mano de la peña motera ‘Os Keimaos’.

En esta cita, las motos de la comarca se reunirán para completar un recorrido que pasará por las parroquias caldenses, pero también por concellos limítrofes como Catoira o Vilagarcía, finalizando con un chocolate con churros en el centro de Caldas.

Los vecinos encienden sus decorados

El día 7 y 8 de diciembre se encenderá la decoración navideña de la Praza da Constitución y la Rúa Souto de María López, a las 20:00 y a las 19:00 horas, respectivamente, para mostrar los trabajos de decoración diseñados por el propio vecindario.

Choconadal por las parroquias

Otra de las propuestas que continúa ganando terreno y se repite tras el éxito de pasadas ediciones será el ‘Choconadal’ por las parroquias. Unas jornadas de convivencia, chocolate y rosca que arrancarán el día 9 en San Andrés, y seguirán el 10 en Santa María, el 11 en Godos, el 16 en San Clemente, el 17 en Bemil, el 18 en Carracedo, el 19 en Saiar, y el 20 en Arcos, todas a las 19:00 horas.

Papá Noel y el Apalpador

Las visitas más esperadas también tiene fecha. Papá Noel estará en la Praza Sesto Casal el 23 de diciembre de 16:00 a 20:00 horas, y el 24 en horario de mañana. Por su parte, el Apalpador llegará a la Praza de Sesto Casal el 27 de 11:00 a 14:00 horas.

Taller de adornos

En cuanto a las manualidades y obradoiros propios de esta época navideña, desde la concejalía de Festas informan que comenzarán el viernes 12 de diciembre en la Biblioteca a las 18:00 horas con un taller de adornos. Ya en el mes de enero, destinadas la público infantil, se organizarán talleres en el Auditorio a las 17:00 horas para la preparación de la cabalgata de Reyes.

Música por las calles de Caldas en el encendido de la Navidad Cedida

Música, conciertos y deporte

Por su parte, la música también volverá a ser otro de los ingredientes principales con los que el Concello ambientará las fiestas. La Escola Municipal de Música se ocupará de ofrecer audiciones de Navidad los días 15, 16, 17 y 18 a las 18:30 horas en el Auditorio. También se podrá disfrutar de un concierto de la Banda de Música y la Coral Polifónica en la iglesia de Santo Tomé el día 29 a las 19:45 horas.

Los mayores también tendrán baile de Navidad, organizado por el Fogar do Maior, y en el plano deportivo se celebrará un torneo de salvamento en la piscina pública el 3 de enero.

Campanadas con los más pequeños

Por último el día 30, se celebrarán las ‘Badaladas Miúdas’, una fiesta infantil que arrancará a las 18:00 horas en la Praza das Palmeiras para despedir el año con los más pequeños.