Caldas y la CCA reparten más de 300 vales en su campaña de comercio y esperan seguir sumando

Con esta campaña se busca reactivar e incentivar la compra en los comercios locales Cedida

La campaña impulsada por el Centro Comercial Abierto (CCA) Caldas, en colaboración con el Concello, empieza a dar sus frutos y desde ayer ya se pueden gastar en los establecimientos asociados los vales de compra por valor de 30 euros.

Por el momento se han despachado más de 300 de los 500 vales puestos a disposición de la ciudadanía y seguirán a la venta hasta fin de existencias. Con esta campaña se busca reactivar e incentivar la compra en los comercios locales, además se estima que podría tener un retorno económico de unos 40.000 euros.

La iniciativa, cofinanciada por la Xunta, consiste en poner a disposición de los compradores paquetes de vales de compra por valor de 30 euros, con un precio de 20. La campaña permanecerá activa hasta el martes 30 de diciembre.

El Concello asegura que la propuesta está causando gran interés no solo en Caldas, sino también en municipios como Cuntis o Portas. “Todo apunta a que os 500 vales acabarán esgotándose, o que fala da

gran aceptación que está tendo”, apuntó el alcalde, Jacobo Pérez. El CCA recuerda que para participar en la campaña no es necesario estar empadronado en la villa, el único requisito es hacer uso del bono en negocios locales.