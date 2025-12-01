Éxito de asistencia en la primera sesión del Cinema Fórum de Carracedo

Primera sesión de Cinema Fórum en Carracedo Cedida

El local social de O Gorgullón, en la parroquia caldense de Carracedo, se quedó pequeño en la primera sesión del Cinema Fórum este pasado fin de semana, una iniciativa organizada por la asociación cultural Carracedo Fala con la Diputación de Pontevedra.

En este primer pase se proyectó la pieza ‘Eu tamén necesito amar’, del director Antonio Caeiro y la respuesta de los vecinos fue muy positiva, según apunta la organización.

El presidente del colectivo cultural, Javier Frieiro, fue el encargado de abrir la sesión para después contar con un coloquio de la mano del mismo Antonio Caeiro sobre el proceso creativo.

La asociación ya está trabajando en la agenda cultural de cara al 2026.