Caldas enciende su Navidad con música, chocolate y una gran fiesta popular

Caldas enciende sus luces de Navidad Cedida

El Concello de Caldas reunió ayer a los vecinos y visitantes en la plazuela para dar comienzo a la Navidad con el encendido de las más de 500.000 leds repartidas por toda la villa y una fiesta en la que se repartió chocolate y roscón entre el centenar de asistentes.

La fiesta arrancó a las 19 horas con la animación musical de la ‘Mekánica Rolling Band’ y la ‘electrocharanga’ y poco después, a las 20 horas, el teniente de alcalde, Manuel Fariña, activó el botón que iluminó las calles de la villa.

Fuegos artificiales durante la fiesta del encendido Cedida

Unos fuegos artificiales iluminaron el cielo y realzaron aún más el ambiente festivo del municipio, que celebraba una fiesta por todo lo alto.

Aunque el buen tiempo acompañó, el frio también se hizo notar por eso el chocolate y la rosca fueron todo un éxito entre los vecinos que disfrutaban de la tarde.

Chocolate para todos los asistentes Cedida

Las luces estarán encendidas hasta el próximo 6 de enero con horario de seis de la tarde hasta las dos de la madrugada, ampliándose este horario en Nochebuena y Fin de año.